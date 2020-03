BlueLip: schwungvoll-mitreißend bis rockig-tiefgründig

QUELLE » netinfect

ARTIST » BlueLip

LABEL » Thomas Kolb

netinfect

Gefühlvoll und nachdenklich, temperamentvoll und doch oft melancholisch – zum Auftakt der 20er Jahre begeistert BlueLip ein rasant wachsendes Publikum. Dabei spielt und komponiert der Heidelberger Singer-Songwriter seit mehr als zwei Jahrzehnten. Mit 15 startete er seine Laufbahn als Sänger und Gitarrist einer Punkband. Doch nachdem die anderen immer mehr Härte in die Musik bringen wollten, ging BlueLip eigene Wege und komponierte über die Zeit mehr als 100 Songs. Sein Musikstil segelt heute zwischen John Lennon, Elliott Smith, Coldplay und den Killers.

„Win Again“ ist nun die erste Solo-EP von BlueLip. Auf seinem Debüt präsentiert der vielseitige BlueLip die rockige Seite. Tracks wie „Growing like a Baby“, „Free“ oder „Off the Road” drücken aus, was den Künstler und damit seine Musik verändert hat – prägende Momente, Bilder und Emotionen aus dem bürgerlichen Arbeitsleben. Von schwungvoll-mitreißend bis tiefgründig-traurig: hier entsteht genau die versonnene Stimmung, die bereits der Name BlueLip anklingen lässt.

