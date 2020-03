VERÖFFENTLICHUNG » 28.02.2020

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Johnossi

LABEL » BMG Rights Management, Warner Music

28.02.20208 / 9

Johnossi sind zurück. Nicht nur mit einer ausgiebigen Tour im März 2020, sondern auch mit einem neuen Album. Es entstand in einer Villa nördlich von Stockholm und zeigt Johnossi nach dem eher experimentellen Sound des Vorgängers wieder als geschlossene Einheit. Produziert von Pelle Gunnerfeldt (The Hives, Viagra Boys etc.) stellen sie das Herzstück ihrer Band wieder in der Vordergrund: das intensive, packende Duell von Gitarre und Schlagzeug.

Seit die beiden Schweden John Engelbert und Oskar “Ossi” Bonde als Johnossi zusammen Musik machen, haben sie mit ihrem Alternativ-Rock zunächst in Skandinavien und zunehmend auch im restlichen Europa eine breite Fanbase erobert. Dabei hat das Duo einen unverkennbar eigenen Stil, der aber viel Raum für musikalische Entwicklungen lässt.

In ihren neuen Songs vereinen Johnossi kraftvolle Rhythmen mit tollem Melodien und einer unglaublich dichten Atmosphäre. Den Studioversionen ist schon anzuhören, dass sie live ganze Konzerthallen zum Beben bringen werden. Johns kompromissloser Gesang und seine Rockgitarre, sowie Ossis virtuoses Schlagzeug prägen nach wie vor den Sound der Band. Doch auch Matthias Franzén an den Keyboards macht einen klasse Job und erweitert die musikalische Ausrichtung mit expressiven Tönen.

Mit “Torch/Flame” haben Johnossi ein rundum gelungenes Album abgeliefert, das hält, was der Titel verspricht. Es bietet neun überzeugende und meist sehr hymnische Songs, die mit jedem Hören mehr ins Ohr gehen und vor allem nur darauf zu warten scheinen, einem begeisterten Live-Publikum präsentiert zu werden.

Johnossi live:

20.03.20 – Felsenkeller (Leipzig)

22.03.20 – Muffathalle (München)

25.03.20 – Batschkapp (Frankfurt)

27.03.20 – Columbiahalle (Berlin)

28.03.20 – Carlswerk (Köln)

29.03.20 – Skater Palace (Münster)

31.03.20 – Große Freiheit (Hamburg)

