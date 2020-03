Naked Six: Nude & Rude in modern

VERÖFFENTLICHUNG » 06.03.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Naked Six

LABEL » Silver Lining Music

06.03.2020

Wenn es um ehrlichen, dreckigen, puren Rock oder Punk Rock geht, dann sind die Briten aus dem Umland von Manchester immer vorne dabei.

Naked Six stehen diesem Ruf bei ihrer Debütveröffentlichung in nichts nach. Bis auf die qualitativ besseren Studioaufnahmen, haben alle Songs die Wu(ch)t, Energie und Intensität der 1970’s in Sachen Garage und Punk Rock, bringen aber auch die Einflüsse des Madchester ein und am Ende gar ein Saxophon.

Der Einschätzung des angesehenen Soundsphere Magazine ist nichts hinzuzufügen: „Einer der aufregendsten, puren Rockbands, die im letzten Jahrzehnt aus Yorkshire kamen. Ohne Zweifel. Wahnsinnige Talente.“

Unsere Naked Six Empfehlung

