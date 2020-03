Nesta & The Blondes: Hoffnungsvolle Verzweiflung

Am 06.03. erscheint ein Album, das wahnsinnig Potenzial hat zu einem dauerhaften Indie-Großwerk zu werden. Nesta & The Blondes sind fünf junge Schweizer, die in einem Geisterhaus bei Barcelona ein Werk zustande gebracht haben, das viele Bands in vielen kleinen Versatzstücken in ihrer ganzen Laufbahn nicht schaffen. Lässige Sounds mit eingängigen Gitarrenriffs, verträumte Melodien, eine Stimme, die an verschiedenen Stellen an die eines Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) erinnert und Texte, die in ihrem Tiefgang und ihrem Inhalt so gar nicht zu den leichten Melodien passen.

Im PR-Beileger wird die Band als Grunge-Pop-Band bezeichnet, was der Musikrichtung nur im Ansatz gerecht wird. Die Emotionalität ist noch weit feinfühliger und weniger wutorientiert und das ist auch gut so! Und deshalb verlieren sich die Songs nicht in Ausweglosigkeit, sondern versprühen immer eine Hoffnung, die nur schwer zu beschreiben ist.

Unsere Nesta & The Blondes Empfehlung

