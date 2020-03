Jawknee Music: Songwriter-Album des umtriebigen Sängers und Schlagzeugers

VERÖFFENTLICHUNG » 10.01.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Jawknee Music

LABEL » Homebound Records, Membran

10.01.20207 / 9

Mit zwei Studioalben, „My Turn“ (2014) und „Backgrounds“ (2015), weit über 100 Konzerten in Deutschland und ganz Europa sowie durch etliche, lobende Pressestimmen, hat der facettenreiche Trierer in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Hinter Jawknee Music steckt das musikalische Multitalent Johannes Steffen, der seines Zeichens auch noch Sänger bei A Hurricane’s Revenge, und Schlagzeuger bei Matches (mit Mitgliedern der Durchstarter von Love A) und Model For Monument ist.

Als Solokünstler klingt Steffen rau und herzlich – wie der nette Songwriter von nebenan. Damit zeigt er eine andere Seite jenseits von Punk und Hardcore. Die unverwechselbare Stimme kann sowohl weich und melancholisch als auch hart und rau klingen. Das trägt nicht unmaßgeblich zur Prägung eines ganz eigenen Sounds bei, der sich über die Jahre immer weiter gefestigt hat.

Da finden sich starke Uptempo-Stücke wie “California’s Call” und “Sorrow”. Folkige Balladen Marke “Over And Over Again” und “Through The Eyes Of A Child”. Das melancholische “Unlike The Rest” und der starke Rocker “Down The Drain” sowie das akustische Glanzstück “Voices”.

Mit seiner dritten Platte „Heavy Heart“ geht der Trierer neue Wege: Er macht nicht mehr alles allein sondern hat befreundete Musiker ins Studio eingeladen, die ab sofort auch live die volle Bandbreite seiner Musik auf die Bühne bringen werden. Man darf gespannt sein.

Unsere Jawknee Music Empfehlung

Heavy Heart Audio-CD – Hörbuch

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Homebound Records (Membran) (Herausgeber)

Letzte Aktualisierung am 2.03.2020 um 21:25 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API