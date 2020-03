Nils Patrik Johansson: Ein Konzeptalbum über den Mord an Olof Palme

VERÖFFENTLICHUNG » 28.02.2020

ARTIST » Nils Patrik Johansson

Mit “The Great Conspiracy” veröffentlicht Sänger Nils Patrik Johansson (Fronter bei Astral Doors und Lion’s Share, Ex-Mitglied von Civil War) das wohl wichtigste Werk seiner Karriere: Ein Konzeptalbum über den bis zum heutigen Tag ungelösten Mord an dem schwedischen Sozialdemokraten und Premierminister Olof Palme im Jahr 1986. Auch nach 34 Jahren ist dieses Ereignis für viele Schweden immer noch ein Trauma. Durch sein internationales Engagement für Abrüstung, Verständigung und soziale Gerechtigkeit genießt Olof Palme bis heute weltweit hohes Ansehen. Es gibt Hunderte von Theorien darüber, wer der Täter gewesen ist. War es ein einsamer Verrückter oder doch eine lange vorbereitete Verschwörungstat?

Nils Patrik setzt sich mit diesem Fall bereits seit 2016 intensiv auseinander. Unterstützt wird er dabei vom schwedischen Schriftsteller und Gründer des Podcasts Palmemordet, Dan Hörning. Auf “The Great Conspiracy” geht NPJ den wichtigsten Spuren nach und entwickelt zudem einen eigenen Lösungsansatz zu den Hintergründen des Attentats.

Musikalisch bietet das Album klassischen Hardrock und Speed/Power Metal im Stil von Bands wie Helloween und Gamma Ray. Johanssons Tenorstimme ist sehr prägnant und man braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit. Dann aber treibt das Album stark nach vorne. Es gibt schnelle Powersongs wie “The Agitator”. Schon an zweiter Stelle kommt der düstere Attentats-Song “One Night At The Cinema”. Stücke wie “March Of The Tin Foil Hats” sind musicalartig erzählend während “Prime Evil” die dunkle Seite des Geschehens mit düsteren Klängen beschwört. Der Titelsong “The Great Conspiracy” schließlich ist eine astreine Metal-Hymne mit Orgelklängen, die zeitweise an das “Phantom der Oper” erinnern.

Alles in allem geht das Konzept auf. NPJ ist ohnehin durch seine Bands ein Experte für Konzeptalben. Auch hier legt er ein durchdachtes Werk vor, in dem Geschichte und Musik hervorragend ineinander greifen.

Nils Patrik Johansson Empfehlung

