Neues aus der Neal-Morse-Release-Fabrik

VERÖFFENTLICHUNG » 06.03.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » The Neal Morse Band

LABEL » InsideOut Music

06.03.20207 / 9

2019 erschien mit “The Great Adventure” die Fortsetzung des Erfolgsalbums “The Similitude Of A Dream” aus 2016. Und so ging es für die Combo bestehend aus Neal Morse (Keyboard, Gitarre, Gesang), Eric Gillette (Gitarre), Randy George (Bass), Bill Hubauer (Keyboard) und Mike Portnoy (Schlagzeug) auf ausgedehnte Tour. Der theatergleiche Aufbau des Sono Centrums in Brno inspirierte und veranlasste die produktionsfleißigen Morses zu Überlegungen eines Video-Mitschnitts.

Der Live-Mitschnitt zeigt eindrucksvoll die Spielfreude einer hervorragenden Band und hervorragenden Einzelkünstlern. Ein sich, wie immer, selbstdarstellender Trommler, ein unprätentiöser Gitarrenvirtuose, eine Bank am Bass, ein banddienlicher Keyboarder und ein pathetischer Prediger; dazu gelungene Videoanimationen auf Leinwand und als Overlay auf DVD. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Allerdings geht es mir so wie vielen: es ist Mor(s)e of the same. Die Kompositionen sind aus dem Bausatz und bei 1 bis 3 Outputs pro Jahr in verschiedenen Konstellationen ist einem alles mehr als nur vertraut. Deswegen kann ich mich mittlerweile kaum noch auf Auskopplungen diese wirklichen guten Musikers freuen, auch wenn es Live-Mitschnitte hervorragender Konzertabende sind. Und wirklich live kann man sich das alles immer wieder geben.

Unsere The Neal Morse Band Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 6.03.2020 um 13:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API