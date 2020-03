QUELLE » Gordeon Music

Vorhang auf für die großartige Mélinée. Ihre Lieder wurzeln in “L’Amour avec un grand Aïe”, (der Liebe mit einem großen Leid) der enttäuschten, unmöglichen oder nur geträumten Liebe, aus denen Lieder gemacht werden. Sie selbst gerät bei all dem ins Wanken, lässt Federn und löst dabei ihre eigene, angerührt von denen, die sie ihre “musots” nennt (“Maskuline Form der Muse, Köstlichkeit meiner Worte”). Im Goethe-Institut von Toulouse spielt sie weiter Theater, steigt ein in Werthers Sprache und hält sich immer mal wieder kurz auf der anderen Seite des Rheins auf, wo ihre Faszination für Berlin immer größer wird.

2010 landet sie dort und in einer Liebesgeschichte. “Weil ich die Leute vom Tacheles – das berühmte, besetzte Berliner Künstlerhaus, das jetzt geschlossen ist – getroffen habe und mit neuen Musikern gespielt habe, konnte ich über diese Schwelle gehen, habe ich mich endlich getraut, Toulouse zu verlassen. Ich hab es nie bereut, es war ein Traum, der in Erfüllung ging und damit ein so ganz anderes und spannendes Leben, das begann, weit weg von den Dämonen meiner Heimatstadt… Meine Liebe zu Berlin bleibt unangetastet, auch wenn es die Zeit des Tacheles, nach der ich mich manchmal sehne, nicht mehr gibt und mich die Zukunft der Stadt beunruhigt. Diese Stadt beruhigt dennoch, inspiriert mich, entfaltet mich… Wenn ich weg von ihr bin, fehlt sie mir, wie anderen ein Mann, für mich ist es die Stadt meines Lebens!”

Berlins Geschichte und seine Orte, seine urbane Poesie und seine ungewisse Zukunft inspirieren die Sängerin zu ergreifenden Versen. Mélinée offenbart ihre Zweifel und ihren Spleen wie viele unterschiedliche Landschaftsbilder der Befindlichkeit, spricht über ihre Liebesabhängigkeiten, ihre Begegnung mit einem „Astronhomme“ oder „AstronoMann“, oder zeichnet ein eindrucksvolles Bild von Tangotänzern, erweist ihrem Akkordeon oder der deportierten Jüdin Etty Hillesum eine Reverenz oder erzählt uns vom schwierigen Metier der Schauspielerei…

Ihre Texte sind dicht und wohlgefeilt geschrieben, gleichzeitig persönlich und poetisch, von universeller Kraft. In ihnen finden sich Hoffnung und Nostalgie, aber auch hintergründiger Witz und Humor, als passender Kontrapunkt zur Melancholie. Das alles zusammen ergibt diese “mélankomische” Welt, die ihr ganz eigen ist.

Erste Erfahrungen sammelte sie auf einigen Toulouser Bühnen mit ihrem Komplizen Maxime Dupuis am Cello. Zusammen gewannen sie im Mai 2010 den dritten Platz beim Prix Nougaro. Als “Berlinerin” lernte sie 2012 die Cellistin Samira Aly, 2013 den Gitarristen Jonathan Bratoëff kennen, mit denen sie auftritt und im Frühling 2014 ein Album aufgenommen hat. Im Januar 2015 hat Melinée einen Vertrag beim Label Timezone unterzeichnet. Seit 2015 tritt Mélinée mit dem Gitarristen Jonathan Bratoëff, dem Kontrabassisten Carmelo Leotta und dem Kontrabassisten Matthieu Baud auf. Ihr zweites Album “Héroïne”, das von Jonathan Bratoëff arrangiert, aufgenommen und produziert wurde, erschien 2017. Ihr drittes Werk “Alchimiste”, im Stil Afro-Pop-Rock wird am 20. März 2020 veröffentlicht.

