Es wurde schon längst Zeit für eine Best-of-Zusammenstellung vom Lumpenpack. Und logisch, dass dies eine Liveplatte sein muss. Max Kennel und Jonas Meyer, die beide aus der Poetry-Slam-Szene stammen, gründeten die Band im Jahr 2012 und haben seitdem vier Studioalben veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Releases steht das komödiantische Können der beiden. Ihre Ansagen sind legendär – und die Texte holen gerne mal zum politisch inkorrekten Rundumschlag aus. Mit einer Mischung aus Singer-Songwriter-Pop, brachialem Humor und feinem Hintersinn gewann das Lumpenpack in den letzten Jahren diverse Contests und Preise. Ihr Hit “Guacamole” wurde millionenfach angeklickt, sie waren zu Gast bei verschiedensten TV-Formaten, auf Musikfestivals und spielten etliche ausverkaufte Konzerte. Die Single “Hauch mich mal an” knackte bei Spotify und Youtube schnell die 2,5 Millionen Marke und die Liveversion von “Pädagogen” hat schon längst Kultcharakter (“Ich tausch drei Lehrer gegen nen Monteur”).

Das Livealbum wurde aufgezeichnet in Mannheim, wo sich die beiden 2011 kennengelernt haben. Das Duo präsentiert einen wundervollen Querschlag durch neun Jahre Freundschaft und sieben Jahre Bandgeschichte auf siebzehn Songs in neunzig Minuten. Es geht um “Syltaufkleber” und “Heilpraktiker”, um den “Ford Fiesta” und den Neustart am Jahresende (“Silvester”). Die Songs sind ebenso genial wie die – zum Teil gesungenen – Ansagen. Wer bisher keinen Eindruck vom Lumpenpack hatte, der bekommt hier die Vollbedienung. Alle anderen wissen ohnehin, was sie erwartet.

Das Lumpenpack feiert “Halbzeit”? Dann wollen wir mal schwer hoffen, dass es nach den nächsten neun Jahren umgehend in die Verlängerung geht.

