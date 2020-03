Biffy Clyro live:

DATUM » 04.11.2020

Mit „Instant History“ meldeten sich Biffy Clyro eindrucksvoll zurück und schürten somit die Hoffnungen der Fans auf ein achtes Studioalbum. Und diese Hoffnungen waren berechtigt: Das neue Album „A Celebration Of Endings“ erscheint am 15.05.2020. Gleichzeitig mit der Albumankündigung bestätigte die schottische Rockband letzte Woche eine anstehende Europatournee. Nun stehen die Termine auch hierzulande fest: Im Oktober und November diesen Jahres kommen Biffy Clyro für sechs Konzerte nach Deutschland. Fans, die das Album ab sofort im offiziellen Shop der Band vorbestellen, erhalten früheren Zugriff auf die Tickets.

Als Vorgeschmack haben Biffy Clyro anlässlich der Albumankündigung mit „End Of“ einen weiteren Track veröffentlicht. Die Aggression ist Old-School-Biffy, doch der völlig unvermittelte Piano-Break und eine abschließende Ansammlung randalierender Riffs spiegelt ihre aktuelle Unberechenbarkeit wider. „Dieses Album hat den Blick nach vorn gerichtet, sowohl aus persönlicher als auch gesellschaftlicher Perspektive“, sagt Frontmann Simon Neil über „A Celebration Of Endings“. „Der Titel handelt davon, die Schönheit an Veränderung zu sehen anstatt das Traurige. Veränderung bedeutet Wachstum und Entwicklung. Du kannst alles bewahren, was du zuvor geliebt hast, aber lass uns einiges von dem negativen Scheiß loswerden. Es geht um den Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen.“

„A Celebration Of Endings“ wird der Nachfolger ihres letzten Studioalbums „Ellipsis“, dass 2016 erschien und Platz 1 der deutschen Album-Charts erreichte. Nach den umjubelten und restlos ausverkauften MTV Unplugged Konzerten 2018, hatten Biffy Clyro im Mai 2019 eine gleichnamige Soundtrack-LP zum Kinofilm „Balance, Not Symmetry“ veröffentlicht und zuletzt als Headliner beim Deichbrand Festival 2019 das Publikum begeistert. Bevor es im Herbst auf große Europatour geht, werden Biffy Clyro im August die Bühnen beim Rocco Del Schlacko, Open Flair und Taubertal Festival rocken.

Jeder, der das Album „A Celebration Of Endings“ bis zum 16.03.2020 (17:00 Uhr) vorbestellt, erhält einen Code, der zu einem exklusiven Vorabzugang zum Ticketvorverkauf berechtigt. Dieser exklusive Ticketvorverkauf startet am 18.03.2020 (10:00 Uhr) auf Ticketmaster.de. Ab dem 20.03.2020 (10:00 Uhr) bekommt dann jeder auch ohne Code bei Ticketmaster seine Biffy Clyro Tickets, bevor dann am 23.03.2020 alle anderen bekannten VVK-Stellen ebenfalls den Verkauf eröffnen.

Biffy Clyro live:

23.10. BERLIN · MERCEDES-BENZ ARENA

25.10. HAMBURG · SPORTHALLE

26.10. STUTTGART · PORSCHE-ARENA

01.11. FRANKFURT · FESTHALLE

03.11. MÜNCHEN · ZENITH

04.11. DÜSSELDORF · MITSUBISHI ELECTRIC HALLE

