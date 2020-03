Broken Witt Rebels legen cooles Album "OK Hotel" vor!

Das zweite Album soll für eine Band immer das schwierigste sein. Diesen Daseinstest hat das Quartett aus Birmingham mit Bravour bestanden.

Wenn man an Rockbands aus Birmingham denkt, dann fallen einem direkt solche Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath oder Judas Priest ein. Diesen Status hat die Band um Danny Core, die sich 2015 gründete noch lange nicht. Sie klingen ansatzweise ein bisschen retro, aber nicht zu retro und nicht zu Classic-Rock. Beim ersten Durchlauf des Longplayers fallen einem eher die Kings of Leon in Kombination mit Thirty Seconds To Mars ein.

“It was probably the most rock ‘n’ roll thing we’ve ever done. We were getting tattoos in the studio while we were doing takes, we were jumping in the pool… it was the biggest party atmosphere we’ve ever had. It was crazy to think a record came out of it.”

(Danny Core)