VERÖFFENTLICHUNG » 13.03.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Clannad

LABEL » BMG Rights Management, Warner Music

13.03.20207 / 9

Als die Geschwister Moya, Ciáran und Pól Brennan gemeinsam mit ihren beiden Onkeln 1970 die Band Clannad gründeten und im Pub ihres Vaters mit Popsongs und traditionellen irischen Liedern auftraten, da ahnten sie nicht, dass damit eine 50 Jahre andauernde erfolgreiche Karriere begann. Sie waren eine der ersten Musikgruppen, die traditionelle Elemente mit modernem Folk, Rock und New Age verbanden und sie kreierten so ihren eigenen unverwechselbaren Sound, der maßgeblich auch von der außergewöhnlichen Stimme Moya Brannans geprägt ist und von der Verwendung der irisch-gälischen Sprache in vielen ihrer Songs.

Mit der Anthologie „In A Lifetime“ blicken Clannad auf die 5 Jahrzehnte ihrer Karriere zurück. Auf zwei CDs sind 38 Titel von ihren insgesamt 16 Studioalben zu hören, beginnend mit den traditonellen Songs „Thíos Cois Na Trá Domh“, „Dúlamán“ und „The Last Rose Of Summer“ über ihre Hitsingle „Theme from Harrys Game“ bis hin zu „Vellum“ und „Brave Enough“ vom letzten Album „Nádúr“. Am Ende gibt es mit dem verträumten „A Celtic Dream“ und dem atmosphärischen „Who Knows (where the time goes)“ sogar noch zwei neue Titel.

Die meisten Songs sind in den Orginalversionen enthalten, einige Titel aus den 80ern aber auch in der remasterten Version von 2003, darunter beispielsweise das Duett „In A Lifetime“ mit U“-Frontmann Bono oder die Titelmusik „Robin (The Hooded Man)“ zur erfolgreichen britischen TV-Serie „Robin of Sherwood“. Deutlich zu hören ist in dieser Sammlung auch die musikalische Entwicklung von anfangs noch vielen Folk-Elementen und traditionellen Instrumenten hin zu zunehmend modernen und New Age- Einflüssen mit epischen Synthesizer-Klangteppichen. Dabei gefallen mir die frühen Songs persönlich noch besser, vielleicht aber auch, weil die ersten Clannad-Alben zum Soundtrack meiner Kindheit gehörten.

„In A Lifetime“ erscheint in verschiedenen Formaten und ist auch als Deluxe-Box mit über 100 Songs erhältlich. Außerdem startet im März die Abschiedstournee von Clannad, die sie auch in einige deutsche Großstädte führt – für Fans also die letzte Gelegenheit, diese Band noch einmal live zu erleben. Mit der Anthologie „In A Lifetime“ hat man aber auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung an Clannads 50jährige musikalische Reise.

Unsere Clannad Empfehlung

