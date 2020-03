FOTOCRIME: Post-Punk der alten Schule

VERÖFFENTLICHUNG » 13.03.2020

BEWERTUNG » 9 / 9

ARTIST » Fotocrime

LABEL » Profound Lore Records

13.03.20209 / 9

Verdammte Hacke! – Haben sich die alten Indie-/Wave- und Post-Punk-Heroen zusammengetan und ein neues Album auf den Markt gebracht?

Das war mein erster Eindruck von Fotocrimes “South Of Heaven” als ich das Album zum ersten Mal in den Player legte. R.’s Stimme vereinigt die großen dunklen Stimmen der (Dark-)Wave-Kombos der 80’s (Wayne Hussey, Andrew Eldritch, Chris Reed), die Gitarren bauen Soundmauern auf wie man sie von The Fall oder The Jesus & Mary Chain kennt, die Keyboards klingen wie die frischen und jungen Modes. An jeder Ecke gibt es den Wiedererkennungswert für die alten Musikbegeisterten und die Einstiegsdrogen in eine musikalische Welt für die jüngere Generation.

“Es war eine Reise der Beharrlichkeit und Besessenheit, mehr Charakterdarsteller als Hauptdarsteller. South Of Heaven ist zutiefst persönlich, eine ehrliche Fiktion, ein exponierter Nerv, der in einer Decke aus Nebel pulsiert.”

Als Mensch, der mit oben genannten Genres sozialisiert wurde, werde ich dieses Album definitiv in der Griffzone des CD-Regals platzieren.

Unsere Fotocrime Empfehlung

