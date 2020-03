Tim Bendzko: Live-Album LIVE 2019 erschienen

QUELLE » add on music

ARTIST » Tim Bendzko

LABEL » Jive Germany

add on music

Für Tim Bendzko gibt es zwei schönste Seiten am Musikersein: Das Songschreiben und diese dann live zu spielen. „Ich schreibe Songs, um das zu sortieren, was in meinem Kopf und Körper an Emotionen rumschwirrt. Es ist mir nie leicht gefallen, mit anderen über meine Gefühlslage zu reden, da ich nie die richtigen Worte finde. Deshalb mache ich Musik, um Dinge loszuwerden, zu sortieren und einen klaren Kopf zu haben.“

Alles, was sonst so mitkommt, wenn man ein bekannter Künstler ist – sei es die Albumproduktion, Radioreisen und TV-Auftritte, Musikvideodrehs und Autogrammstunden – all das ist aufregend und abwechslungsreich. Da es Tim Bendzko aber vor allem um die Basis des ganzen Musikerseins geht, und daran hat sich auch nach all den Jahren und all den Erfolgen nichts geändert, sind für ihn die wirklich besonderen Momente seine Konzerte.

Tim Bendzko hat bereits die Berliner Waldbühne gefüllt und es ist ihm ein Leichtes, große Hallen zu bespielen. Trotzdem oder gerade deswegen ist es für ihn zur Tradition geworden, immer wieder sogenannte Wohnzimmerkonzerte zu spielen – bewusst zurückgefahren, in kleinerem Rahmen, in kuscheliger Atmosphäre, mit mehr Nähe zum Publikum. Im Dezember 2019 spielte er zwei solcher Wohnzimmerkonzerte in Berlin. Das Theater am Potsdamer Platz diente als Kulisse. Es ist zwar gar nicht so winzig, aber kann mit seinen roten Plüschsesseln und Teppichen auf der Bühne eine Atmosphäre schaffen, die dem intimen Rahmen durchaus angemessen ist.

Die Wohnzimmerkonzerte waren immer ganz besondere Erlebnisse, sowohl für Tim Bendzko als auch für das Publikum. Viele Fans wünschen sich schon lange, davon etwas in ihr eigenes Wohnzimmer mitnehmen zu können. Deshalb ist aus den Konzerten im Dezember jetzt das Album LIVE 2019 entstanden.

Neben FÜR IMMER (LIVE), das bereits als Valentinstagsgeschenk vorab veröffentlicht wurde, sind darauf noch 21 weitere Songs – teilweise aus dem neuen Album FILTER, zum Teil ältere Songs wie UNTER DIE HAUT und AM SEIDENEN FADEN. Wie es vor den Auftritten und hinter der Bühne so zugeht und wie Tim Bendzko sich dabei fühlt, zeigt die halbstündige Doku, die zusammen mit dem Live-Album erscheint.

Und wem das Live-Album und die Doku immer noch nicht live genug sind, der kann Tim Bendzko auf seiner JETZT BIN ICH JA HIER-TOUR ab Mai 2020 erleben.

Live: JETZT BIN ICH JA HIER-TOUR 2020

17.05.2020 Hannover

18.05.2020 Köln

19.05.2020 Hamburg

21.05.2020 Frankfurt

22.05.2020 Leipzig

24.05.2020 Wien

25.05.2020 München

26.05.2020 Zürich

28.05.2020 Stuttgart

29.05.2020 Münster

30.05.2020 Berlin

06.06.2020 Magdeburg

10.06.2020 Geseke

19.06.2020 Geldern

27.06.2020 Nordhausen

10.07.2020 Saarbrücken

01.08.2020 Lauchheim, Festival Schloss Kapfenburg

09.08.2020 Burghausen, Burghauser Konzertsommer

14.08.2020 Wolgast, Schlossinsel Wolgast

15.08.2020 Sylt, Sylt Open Air 2020

Unsere Tim Bendzko Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 15.03.2020 um 20:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API