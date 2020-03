QUELLE » Peter Goebel

Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Namen Laith Al-Deen noch nie gehört hat. Der Sänger von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop. Dabei verkaufte der Künstler Millionen Tonträger und erntete Goldene Platten sowie Top Chart-Platzierungen. Während seiner Zeit in der deutschen Musiklandschaft verlor Laith Al-Deen nie an Leidenschaft, Qualität und Neuerfindungsdrang, was sein letztes Album „Bleib Unterwegs“ bis an die Spitze der Deutschen Charts brachte.

Es bleibt ein energetischer Augenblick, wenn „Kein Tag umsonst“ anklingt. Denn bei Laith Al-Deens neuem Album wird schon nach wenigen Zeilen klar, dass hier jemand etwas zu erzählen hat. Es ist eine Mischung aus Güte und Fragezeichen, tiefsinnigen Sequenzen und lebendigen Momenten, eine, die Aufmerksamkeit fordert. Zudem strotzt das Album vor packenden Melodien, die Al-Deens unverkennbare Stimme untermalen. „Kein Tag umsonst“ erscheint am 22. Mai 2020 via earMUSIC.

Die zwölf brandneuen Songs zeigen einen Laith Al-Deen, der im Leben angekommen ist. Das Album dreht sich um die Dinge, die einem Halt geben und im Leben verankern. In Zeiten des Wandels und der Selbstoptimierung kennen viele Menschen das Gefühl, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Laith ruft in „Kein Tag umsonst“ dazu auf, einen Schritt zurückzutreten, das eigene Leben wieder schätzen zu lernen und sich auf das, was zählt, zu besinnen.

Ein besonderer Reiz der Songs liegt in ihren thematischen Überlappungen – immerhin stecken in ihnen über 20 Jahre Berufserfahrung – die musikalisch aufregend klingen, ohne dabei die Melodik zu vernachlässigen. Laith Al-Deens einzigartig kraftvolle Stimme schafft es dabei, jedem Song einen unvergleichlichen Charme zu verleihen. „Kein Tag umsonst“ ist vielfältig, sei es das klangvolle „Du bist es wert“, oder der reflektierende Titelsong „Kein Tag umsonst“, und verliert niemals die unverkennbare Handschrift des Musikers.

„Kein Tag umsonst“ erscheint als CD Digipak, CD Jewelcase, 1LP und digital am 22. Mai 2020 bei earMUSIC. Außerdem ist das Album als Limited Box Set inklusive CD Digipak, 5-Jahres-Kalender, Bonus-DVD mit Live-Aufnahmen und Einblick in den Tour-Alltag, sowie Kugelschreiber exklusiv bei Amazon verfügbar.

