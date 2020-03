VERÖFFENTLICHUNG » 13.03.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Al Di Meola

LABEL » earMUSIC, edel

13.03.20207 / 9

Bereits 2013 veröffentlichte Al Di Meola das erste, sehr erfolgreiche sowie mit einem Jazz-Award ausgezeichnete Album mit Beatles-Interpretationen und tourte danach die Welt. Der Erfolg war aber nicht nur der zeitlosen Klasse der verwendeten Songs zu verdanken, sondern vor allem Di Meolas virtuosem Gitarrenspiel und den fantastischen Arrangements.

Wie bei “All Your Life” bietet auch “Across The Universe” eine bunte Mischung aus den Hits der Fab Four (“Yesterday”, “Hey Jude”) und weniger bekannten Titeln. Es ist seine fantastische Art, die Gitarre zu spielen, die das Besondere auch des neuen Albums ausmacht. Schnell und mit vielschichtigen Percussion-Elementen. Über die Perfektion und die Feinheiten der Arrangements muss man gar nicht reden.

“Here Comes The Sun” ist ein genialer, rhythmisch umspielter Opener, der die Richtung für ein Album vorgibt, das trotz der unterschiedlichen Tempi sehr homogen klingt. Die Songs werden in der Regel mit akustischer Gitarre gespielt und folgen den Originalen, wenn Al auch immer wieder neue Wege geht und auf kleinen Umwegen wieder zum Song zurückkehrt. Wer auf geniale Gitarrenmusik steht und zudem noch die Stücke der Beatles mag, liegt hier goldrichtig.

Track Listing:

01. Here Comes The Sun

02. Golden Slumbers Medley

03. Dear Prudence

04. Norwegian Wood

05. Mother Nature’s Son

06. Strawberry Fields Forever

07. Yesterday

08. Your Mother Should Know

09. Hey Jude

10. I’ll Follow The Sun

11. Julia

12. Till There Was You

13. Here, There And Everywhere

14. Octopus’s Garden

