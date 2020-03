DATUM » 17.07.2020 - 19.07.2020

QUELLE » wiventertainment



Das Line-Up des XV. Night Of The Prog Festivals ist komplett! Vom 17.-19. Juli 2020 werden insgesamt 19 Bands auf der Loreley spielen und wieder ist es WIV Entertainment gelungen, eine abwechslungsreiche Mischung aus Legenden, wiedervereinigten Kult-Bands, aktuellen Dauerbrennern und interessanten Newcomern zusammenzustellen.

FREITAG 17. Juli

Das Festival beginnt mit SOULSPLITTER, gefolgt von den Österreichern BLANK MANUSKRIPT. Die beiden Geheimtipps der Szene werden das Publikum mit Sicherheit schnell für sich gewinnen. Mit IZZ haben wir eine Band, die am ehesten dem Subgenre Symphonic Prog zuzuordnen ist. PURE REASON REVOLUTION sorgten im letzten Jahr mit ihrer Reunion für Furore. Beim Night Of The Prog 2020 werden sie ihr neues Album live präsentieren. Mit PAVLOV’S DOG wird am Abend eine interessante Band spielen, die unmöglich nur einem Genre zuzuordnen sind. Am späteren Abend werden RENAISSANCE als Headliner ihre einzige Show in Europa 2020 spielen. Sie werden eine ganze Reihe ihrer Klassiker auf die Bühne bringen.

SAMSTAG 18. Juli

Absolutes Highlight am Samstag werden natürlich AYREON sein mit ihrer weltexklusiven Show Into The Electric Castle. Es wird im ganzen Jahr 2020 keinen weiteren Auftritt geben! Extra für die Show auf der Loreley wird die Bühnenshow überarbeitet und ihr dürft euch auf eine fantastische Lichtshow freuen, in die eine große LED-Leinwand (erstmals auf dem Festival!) zum Einsatz kommt. Als Co-Headliner werden unsere bekannten Freunde von PENDRAGON, eine der führenden Neo-Prog Bands aus England, mit Ihrem neuen Album einheizen. JADIS werden zum ersten Mal auf dem Festival auftreten. Tagsüber sind mit GABRIEL (aus Argentinien) und CHEETO’s MAGAZINE (aus Spanien) zwei höchst unterschiedliche Bands dabei und wir sind sicher, dass beide zahlreiche neue Fans gewinnen werden. Gleiches gilt für SENTRYTURN, die mit ihrem taufrischen Prog-Metal ein heißer Geheimtipp sein werden – sie stellen ihr Debütalbum “Upon A Mess” vor.

SONNTAG 19. Juli

Erstmals überhaupt spielen PFM aus Italien auf dem Festival. PFM sind eine Proglegende mit einer langen Bandgeschichte. Wir empfehlen das aktuelle Album “Emotional Tattoos” (das es zweisprachig auf Italienisch und Englisch gibt). Es wird ihre einzige Show in Mittel/Nordeuropa im Jahr 2020 sein. Mit RPWL ist eine bekannte und angesehene deutsche Band dabei. RPWL sind auf der Loreley keine Neulinge, jedoch sind sie auch seit 5 Jahren nicht mehr auf dem Felsen aufgetreten. RPWL werden eine Best-Of Show spielen und viele Highlights auch aus der Frühphase der Band präsentieren. Ein richtiges Highlight ist die Reunion-Show von COLOSSEUM. Ähnlich wie bei PFM geht die Bandgeschichte weit zurück bis Anfang der 70er und wir freuen uns, dass die Band am Sonntag eine ihrer Reunionshows spielt! MOON SAFARI haben es nach vielen Anläufen nun endlich zur Loreley geschafft! Zuvor spielen das BAROCK PROJECT (aus Italien), die schon weit mehr als nur ein Geheimtipp sind, sowie VOYAGER IV und INFRINGEMENT.

Bitte beachtet folgende Infos der Veranstalter:

Hotel & Shuttle Service

Natürlich bieten wir aber auch in diesem Jahr den Hotel & Shuttle Service wieder an und ihr habt wieder die Möglichkeit, alle möglichen Varianten (einzel-/Doppelzimmer, Anzahl der Tage vor Ort) individuell zu wählen.

Bus-Shuttle / Fähre (St. Goarshausen – Loreley)

Um eine bessere Planung zu ermöglichen, wollen wir wissen: Benutzt Ihr den Bus von St. Goarshausen zur Loreley und zurück und wann? (wieviel Personen vertretet Ihr). Wer von Euch benutzt die Fähre und an welchen Tagen? https://www.nightoftheprogfestival.com/2020/03/umfrage-survey-shuttle-ferry/

Camping

Bitte beachtet, dass das AAA Camping 2020 aus logistischen Gründen auf Grund der Umbaumaßnahmen nicht möglich sein wird. Wir wollen trotzdem bestmögliche Bedingungen ermöglichen. Um die Kapazität zu ermitteln, werden Campingtickets bis max. 15. Mai angeboten, d.h. diese müssen bis dahin gekauft werden, um eine vernünftige Infrastruktur in Sachen Duschen / Toiletten zu gewährleisten. Deshalb benötigen wir von denjenigen, die sich noch nicht entschieden haben, eine Rückmeldung: https://www.nightoftheprogfestival.com/2020/03/umfrage-survey/ Hinweis: Wenn du bereits ein Camping Ticket gekauft hast, musst du nichts weiter tun.

Tickets gibt es im WiV Shop unter diesem Link:

https://www.wiv-ticket-shop.com/de/night-of-the-prog-festival/

Weitere Informationen:

Night Of The Prog Website – https://www.nightoftheprogfestival.com/

Unsere Night of the Prog Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 17.03.2020 um 16:12 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API