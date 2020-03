Gotthard mit Album #13 – die sichere Bank im Swiss Rock

VERÖFFENTLICHUNG » 13.03.2020

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » Gotthard

LABEL » Nuclear Blast, Warner Music

13.03.20207 / 9

Wer es wagt, “S.O.S.” von ABBA als Hardrock-Ballade zu covern, dem sollte man Respekt zollen. Gotthard legen auf ihrem dreizehnten Album mit dem Titel “#13” eine ordentliche, rifflastige Version des Pop-Klassikers vor, die sich gewaschen hat. Auch mutig: Die 13 im Titel, 13 Tracks auf dem Album, Freitag der 13. als VÖ-Datum und der Track “Bad News” als Opener. Dass dies auch gerade der Tag sein sollte, an dem die Corona-Krise im Zentrum Europas erst so richtig an Fahrt gewann, ist eine Ironie des Schicksals.

“Bad News”, der Album-Opener, ist genau das, was eingefleischte Fans an der Band lieben: heißer, schnörkelloser Rock’n’Roll verpackt in feinstes Songwriting. Oder anders ausgedrückt: Gotthard von ihrer besten Seite. Auf “Bad News” fällt Nic direkt mit dem Garagentor ins Haus: In Höchstform kündigt er den ersten Track an und lässt sich von wild gewordenen Power-Gitarren und schweißtreibendem Schlagzeug direkt in die Umlaufbahn katapultieren.

Der Spannungsbogen führt vom Power-Opener, schnellem Hard’n’Heavy Sound auf “Everytime I Die” und hartem Rock mit orientalischen Elementen auf der ersten Single “Missteria” über abgehangenen Bluesrock auf “Another Last Time” bis hin zu Widescreen-Balladen wie “Sorry”, um die Palette in Form von “Rescue Me”, dem letzten Track des Albums, mit 70er Psychedelic-Sound abzurunden.

Gotthard bieten feinen Hardrock der alten Schule – und auch Album #13 ist ein solides Werk. Der seit 2011 nach dem tragischen Tod von Steve Lee agierende neue Fronter Nic Maeder macht auf seinem vierten Album einen fantastischen Job und steht dem beliebten Vorgänger in Nichts nach. Während man oft sagt, dass der Prophet in der Heimat nichts gilt, legen Gotthard in der Schweiz ein Nummer-1-Album nach dem anderen hin. Da wird sich auch #13 einreihen, da bin ich mir sicher. Was den Rest Europas angeht, sollte die Double-Headliner-Tour mit Magnum neue Hörerschichten erschließen. Sie wurde jetzt auf 2021 verschoben – es wird sicher ein Spektakel der Extraklasse.

Das Release-Konzert am 13. März wurde aus Corona-Gründen ohne Publikum gespielt. Unsere Empfehlung: Schaut es euch auf YouTube an – dieser kraftvolle und energische Gig ist absolut sehenswert:

Neue Tourdaten im Verbund mit MAGNUM gibt es für nächstes Jahr:

GOTTHARD – LIVE 2021

Special Guests: Magnum

11.01.2021 KÖLN – CARLSWERK

12.01.2021 SINGEN – STADTHALLE

14.01.2021 REGENSBURG – AIRPORT TRAUBLING

15.01.2021 FÜRTH – STADTHALLE

16.01.2021 MÜNCHEN – TONHALLE

18.01.2021 FRANKFURT – BATSCHKAPP

19.01.2021 SAARBRÜCKEN – GARAGE

21.01.2021 BERLIN – TEMPODROM

22.01.2021 BREMEN – PIER II

23.01.20121 BALINGEN – VOLKSBANKMESSE

25.01.2021 HAMBURG – GF36

26.01.2021 HANNOVER – CAPITOL

