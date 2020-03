DATUM» 02.09.2015 ARTIST» Johannes Oerding EVENT» Zeltfestival Ruhr VENUE» Kemnader See Hier gibt es unsere Fotos vom Johannes Oerding Konzert vom Zeltfestival Ruhr am Kemnader See am 02.09.2015. [itunesButton][/itunesButton] [amazonButton][/amazonButton]