„Kamikaze“: Das Video zur neuen Single der Toten Hosen

Letzte Woche veröffentlichten Die Toten Hosen das Video zu ihrer neuen Single „Kamikaze“, einem Lied, das die Band speziell für ihr Akustikalbum „Alles ohne Strom“ vor wenigen Monaten geschrieben hat.

Gemessen an vorherigen Liebesliedern der Toten Hosen, die oft genug in einer Katastrophe mündeten, schlägt der Song auffallend positive Töne an. Campino dazu: „So nah bin ich einem glücklichen Liebeslied noch nie gekommen und wir haben einige davon geschrieben…“

„Alles ohne Strom“ konnte sich als elftes Album der Toten Hosen auf Platz Eins der deutschen Charts platzieren und sich bereits wenige Wochen nach Veröffentlichung eine Goldauszeichnung sichern.

DIE TOTEN HOSEN – „Alles ohne Strom”-Tour 2020:

10.06.20 Kempten – BigBox (AUSVERKAUFT)

12.06.20 Stuttgart – Schleyer-Halle (AUSVERKAUFT)

13.06.20 Stuttgart – Schleyer-Halle (AUSVERKAUFT)

16.06.20 Dortmund – Westfalenhalle 1 (AUSVERKAUFT)

17.06.20 Dortmund – Westfalenhalle 1 (AUSVERKAUFT)

19.06.20 Düsseldorf – ISS Dome (AUSVERKAUFT)

20.06.20 Düsseldorf – ISS Dome (AUSVERKAUFT)

24.06.20 Hamburg – Barclaycard Arena (AUSVERKAUFT)

26.06.20 Frankfurt – Festhalle (AUSVERKAUFT)

27.06.20 Frankfurt – Festhalle (AUSVERKAUFT)

30.06.20 München – Olympiahalle (AUSVERKAUFT)

01.07.20 München – Olympiahalle (AUSVERKAUFT)

04.07.20 Wien – Wiener Stadthalle (AUSVERKAUFT)

10.07.20 Zürich – Hallenstadion (AUSVERKAUFT)

11.07.20 Zürich – Hallenstadion (ZUSATZKONZERT)

13.07.20 Locarno – Moon&Stars-Festival

15.07.20 Dresden – Filmnächte Am Elbufer (AUSVERKAUFT)

16.07.20 Dresden – Filmnächte am Elbufer (AUSVERKAUFT)

18.07.20 Vechta – Stoppelmarkt (AUSVERKAUFT)

12.08.20 Avenches – Rock Oz’ Arénes (AUSVERKAUFT)

14.08.20 Köln – Lanxess Arena (AUSVERKAUFT)

15.08.20 Köln – Lanxess Arena (AUSVERKAUFT)

18.08.20 Berlin – Waldbühne (AUSVERKAUFT)

19.08.20 Berlin – Waldbühne (AUSVERKAUFT)

21.08.20 Erfurt – Domplatz (AUSVERKAUFT)

22.08.20 Coburg – Schlossplatz (AUSVERKAUFT)

26.08.20 St.Goarshausen – Loreley Freilichtbühne (AUSVERKAUFT)

27.08.20 Uelzen – Open R Festival

29.08.20 Graz – Open Air Am Messegelände

02.09.20 Bielefeld – Soundpark Open Air (AUSVERKAUFT)

03.09.20 Mönchengladbach – im Sparkassenpark

05.09.20 Konstanz – Bodenseestadion

Unsere Die Toten Hosen Empfehlung

