The Kelly Family veröffentlichen ihr neues Album „25 Years Later – Live”

Nach ihrem sensationellem Comeback bedankt sich The Kelly Family bei allen Fans mit einem stimmungsvollen Live-Release ihrer letzten Jubiläums-Tour, bevor sich die Kultformation vorerst in eine längere Pause verabschiedet!

The Kelly Family – ein Name, der wie kein zweiter für familiären Zusammenhalt, ganze Generationen begeisterter Fans und natürlich für unzählige Megahits steht. Nach ihrem triumphalen Comeback legte die irisch-amerikanische Formation im vergangenen Herbst mit „25 Years Later“ ein Studioalbum vor, das schon wenig später für mehr als 100.000 verkaufte Einheiten mit einem Gold-Award ausgezeichnet wurde. Und auch die anschließende Europa-Tournee war ein echter Mega-Erfolg, für den The Kelly Family mit euphorischen Kritiken von internationalen Medien wie auch Fans gelobt wurden.

Ein spektakuläres Live-Programm, dass die Band nun für die Ewigkeit festgehalten hat. Kurz bevor sich die Kellys in eine längere Pause verabschieden, blickt die Familie nun mit der stimmungsvollen Live-CD/DVD „25 Years Later – Live“ auf eine einzigartige Tournee zurück!

Ein aufregender Trip, der Kathy, Patricia, Paul, Joey, John, Jimmy und Angelo im letzten Winter an über vierzig Terminen durch ganz Europa führte – und eine beeindruckende Erfahrung, die die Band nun auf „25 Years Later – Live“ festgehalten hat. Aufgezeichnet wurde der packende Live-Mitschnitt Anfang Dezember 2019 in der restlos ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena vor fast 20.000 euphorischen Zuschauern. Während einer über 2-stündigen Show präsentierte The Kelly Family ein absolut einmaliges Konzert, das für Band und Publikum gleichermaßen emotional und ergreifend mit unzähligen Erinnerungen verbunden war. Eine Zeitreise, zurück ins Jahr 1994 – inszeniert mit einer hochmodernen Licht- und Bühnen-Show. In der Symbiose mit der unglaublichen Kraft und Faszination dieser Familienband erwartete alle Fans eine beeindruckende Live-Show, die Jung und Alt sofort in ihren Bann zog.

The Kelly Family sind stolz, diese ganz besondere Atmosphäre authentisch auf „25 Years Later – Live“ eingefangen zu haben. Das Album erscheint in vier exklusiven Konfigurationen: Als reguläre 2CD, als 2CD/2DVD-Version im Digipack, als BluRay sowie als limitierte Fotobuch-Edition (2CD/2DVD & BluRay inklusive 60-seitigem Fotobuch mit über 100 Fotos, die einen einzigartigen Einblick in das Tourleben der Kelly Family gewähren). Zusätzlich enthalten alle Bildtonträger eine umfangreiche Tourdokumentation mit zahlreichen spannenden Impressionen vor und hinter den Kulissen. Das Album erscheint am 03. April 2020 via Airforce1 Records/ Universal Music.

Unsere The Kelly Family Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 21.03.2020 um 11:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API