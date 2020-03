Siena Root: Analog’s Finest! Speerspitze des Roots Rock legt wieder los

VERÖFFENTLICHUNG » 20.03.2020

Wenn es um Vintage oder Roots Rock geht, dann fallen immer Bandnamen wir Blues Pills, Graveyard oder Kadavar, aber die eigentliche Speerspitze dieses Genres sind Siena Root aus Stockholm. Sie treiben ihre Liebe und Leidenschaft im Retrotrend auf die Spitze, indem sie versuchen weitestgehend alles analog zu halten. Dies gipfelte auch schon in der Mitnahme eines ausgewachsenen Mehrspur-Band-Gerätes während ihrer Tour zur Aufnahme eines Live-Albums.

Für ihr siebtes Studioalbum haben die Schweden noch einige Gastmusiker ins Studio eingeladen, u.a. auch Stefan Koglek von Colour Haze. Was uns in diesen unruhige Zeiten erwartet ist ein Album, das nur so vor der Energie der 1970’s strotzt und mit der knarzigen Schweineorgel an das Spiel von Deep Purple’s Jon Lord erinnert. Inhaltlich setzt sich das als Konzeptalbum ausgelegte Werk mit der Rolle der Menschheit im gegenwärtigen Ökosystem auseinander. Musikalisch bewegt man sich im Siena Root Ökosystem von Heavy Blues, Psychedelic-, Progressive und Space Rock.

Dieses Album ist so schwer, das es Halt gibt in so schwierigen Zeiten und den Hörer zumindest für eine knappe dreiviertel Stunde in andere Zeiten entführt.

