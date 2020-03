QUELLE » networking Media

Am 20. März ist es endlich so weit: Die erste Single “Throw My Bones” zum heiß erwarteten Studioalbum “Whoosh!” der Rock-Ikonen Deep Purple erscheint! “Throw My Bones” ist ein Song, der im Gedächtnis bleibt und liefert damit einen erstklassigen ersten Eindruck von dem mittlerweile 21. Studioalbum der Band.

Die Single wird zusätzlich von einem Musikvideo begleitet, das die Grenzen von Raum und Zeit durchbricht und den Zuschauer einlädt, einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten. Eine Einladung, den Planeten und die aktuelle Situation auf der Erde zu beobachten und gleichzeitig ein Aufruf zum Handeln.

“Whoosh!” ist der Nachfolger der weltweiten Chart-Erfolge “inFinite” (2017) und “NOW What?!” (2013). Für “Whoosh!” vereinen Deep Purple zum dritten Mal ihre Kräfte mit Produzent Bob Ezrin. Gemeinsam schrieben und nahmen sie in Nashville die neuen Songs auf und kreierten das bislang vielseitigste Werk ihrer Zusammenarbeit.

Deep Purple lassen sich in ihrem Schaffen nicht eingrenzen, strecken sich in alle Richtungen aus und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. “Putting the Deep back into Purple” wurde im Studio schnell zum inoffiziellen Motto. Bereits mit den ersten Songs war klar: Deep Purple und Bob Ezrin waren auf dem Weg ein neues Album zu schaffen, das die Grenzen der Zeit überschreitet, während sie sich mit ihrem Unmut über die aktuelle Situation der Welt an alle Generationen richten.

“Whoosh ist ein onomatopoetisches Wort, das, wenn man es durch das eine Ende eines Radioteleskops betrachtet, die vorübergehende Natur der Menschheit auf der Erde beschreibt, und vom anderen Ende, aus einer näheren Perspektive, die Karriere von Deep Purple illustriert.” – Ian Gillan

“Whoosh!” erscheint als limitiertes CD+DVD Mediabook (inkl. 1h Video “Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation und der erstmaligen Veröffentlichung der vollständigen Performance der Band beim Hellfest 2017), 2LP+DVD Edition, limitiertes Boxset und als digitale Version am 12. Juni 2020 über earMUSIC. Bereits gestern wurde zudem der Inhalt des limitierten Boxsets bekannt gegeben. Dieses beinhaltet die 2LP Gatefold, das CD+DVD Mediabook, drei 10” Vinyls mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen von Deep Purple’s Performance in Rio 2017 „The inFinite Live Recordings, Vol. 2”, ein exklusives Deep Purple Collector’s T-Shirt sowie drei Art Prints.

