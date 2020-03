Melted Ego: feuriger Alternative Rock aus dem kühlen Norden

Wer dachte, dass es nur noch extreme Nischenprodukte in der Rockwelt gibt, der liegt falsch oder der Output von “Melted Ego” ist völlig aus der Zeit gerissen.

Die fünf Friesen liefern mit ihrem vierten Full-Length-Album eine Hommage an den guten, alten und ehrlichen Hardrock ab. Wer allerdings anspruchsvolle Rockmusik mit vertrackten Rhythmen, ausgefeilte Arrangements mit polyphonen Chören erwartet, der ist auf dem falschen Dampfer. Hier geht’s einfach nur gerade aus und zwar mit der guten alten Dampflok: Strophe, Refrains zum Mitsingen, Gitarrenriffs, mehr braucht es nicht um den Kopf vom gediegenen Mitwippen bis Bangen in Bewegung zu setzen. Ihre musikalischen Einflüsse reichen dabei von Billy Talent über Shinedown bis hin zu Alter Bridge, mal hart, mal melancholisch, aber immer stimmig und auf den Punkt. Inhaltlich bleibt man allerdings nicht unbedingt an der Oberfläche: Das gesellschaftskritische „Dystopia Unchained“ ist ein Song zwischen Punk und Alternative Rock, der die Annehmlichkeiten der Digitalisierung anzweifelt und dadurch ein düsteres Bild der Zukunft zeichnet. „Silent Solitude“ beschäftigt sich hingegen mit einem sehr privaten Thema, der Einsamkeit im Angesicht des Todes. Die Band untermalt die emotionalen Lyrics wunderbar passend mit getragenen Gitarren und einem Kinderchor, der zum finalen „Carnivore Matador“ überleitet, der das Album mit einem Knall in bester Punkrock Manier beendet.

Mit der von Olman V. Wiebe im Hertzwerkstudio (Ohrenfeindt, Caliban, Montreal, Emil Bulls) produzierten Scheibe ist es den Musikern gelungen einen ergreifenden und in vielen musikalischen Heimaten verwurzelten Sound, der jede Facette der individuellen Egos, getreu der Bandphilosophie, beibehält, zu leben.

Unsere Melted Ego Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 27.03.2020 um 21:37 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API