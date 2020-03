QUELLE » Ferryhouse

ARTIST » Berge

LABEL » Ferryhouse Productions

Ferryhouse

Die Berliner Band BERGE veröffentlicht eine Coverversion des Bettina Wegner Klassikers „Kinder (Sind so kleine Hände)“ und kündigt eine Partnerschaft mit War Child Deutschland an.

Vieles scheint in diesen Tagen still zu stehen, auch dringendste Probleme geraten in den Hintergrund. Eines sollte uns jedoch auch und gerade in Zeiten der Corona-Krise bewusst sein: Die Zukunft liegt in den Händen der Kinder – Wenn wir von einer besseren träumen, dann müssen wir heute den Kindern dieser Welt Liebe und Zuwendung schenken, denn sie werden die Gesellschaft von morgen bilden. Die Berliner Band BERGE hat sich diesem Thema nun musikalisch angenommen und hat dafür einen wahren Klassiker – Bettina Wegners „Kinder (Sind so kleine Hände) neu interpretiert. In ihrer ganz eigenen Version zeigen die beiden, dass das Thema keineswegs an Aktualität verloren hat.

Bettina Wegner – 1976 inspiriert von einer Begegnung mit einem offensichtlich unausgeglichenen Zugreisenden und der Frage „Was haben sie bloß mit dem gemacht?“ – schrieb den Titel „Kinder (Sind so kleine Hände)“ damals noch im Zug und schuf damit eine Hymne für die kleinsten in unserer Gesellschaft und die, deren Aufgabe es ist, sie zu schützen. Bettina Wegner wurde erst kürzlich mit dem Gema Autorenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Bettina Wegner selbst sagte zu der Berge Version: „Man hört, dass es von Herzen kommt.“

BERGE engagierten sich bereits seit Jahren für eine hoffnungsvolle Vision einer menschlicheren Welt ein und bringen das durch ihre Musik und Texte zum Ausdruck. Gemeinsam mit der internationale Expertenorganisation War Child Deutschland, die sich Kindern und Jugendlichen in und aus Konfliktgebieten einsetzt, starten BERGE nun das Online Programm War Child Music TV. In der 30 minütigen Sendung, die von dem Berliner Duo moderiert wird, wird jeweils ein zusätzlicher Gast eingeladen, mit dem sich zu einem bestimmten Thema ausgetauscht wird. War Child wird zudem immer einen Teil des Formats mitgestalten, indem wir Aktivitäten vorstellen, Achtsamkeitsübungen oder Inspirationsreisen durchführen sowie Anreize für die Gesprächsführung Zuhause geben. Und was darf natürlich nicht fehlen? Richtig – Musik.

Start von War Child Music TV ist am 03.04.2020. Erster Gast wird Johannes Strate von Revolverheld sein und sich mit BERGE zum Thema „Angst – wie können wir aktuell mit unseren Kindern über die Krise sprechen und mit Angst umgehen?“ unterhalten und gemeinsam musizieren.

Unsere Berge Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 26.01.2020 um 14:13 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API