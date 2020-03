Eule findet den Beat – diesmal mit Gefühl

VERÖFFENTLICHUNG » 27.03.2020

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Eule

LABEL » Noch Mal!!!, Universal Music

27.03.20208 / 9

Eule ist zurück in den deutschen Kinderzimmern und startet in ihr drittes Abenteuer! Nachdem der liebenswerte, musikbegeisterte und neugierige Nachtvogel bereits verschiedene Musikgenres und Musik aus aller Welt kennengelernt hat, entdeckt er im aktuellen Musikhörspiel „Eule findet den Beat mit Gefühl“ die musikalische Welt der Gefühle.

Die Geschichte beginnt damit, dass Eule von ihrer Weltreise zurückkehrt und vom Tausendfüssler eine Ukulele geschenkt bekommt. Auf dieser will sie nun einen eigenen Song schreiben, doch das ist gar nicht so einfach! Auf der Suche nach ihrer eigenen Melodie trifft sie auf verschiedene Waldtiere, die in ihren Liedern die unterschiedlichsten Gefühle ausdrücken. Die Einhörnchen-Eltern singen das liebevolle Duett „Jeder braucht Liebe“ für ihre neugeborenen Kinder, der Igel verarbeitet seine Wut über den vielen Müll im Wald mit Wut-Alarm( der Wald ist in Gefahr), und der Ameisenchor weiß genau: „Gemeinschaft macht stark“.

Auch andere wichtige Gefühle wie Freude, Angst, Traurigkeit und Mut begegnen der kleinen Eule, und zu jedem gibt es einen eigene kleine Geschichte und ein passendes Lied. Am Ende bringt Eule all die Waldtiere mit ihren Songs zu einem großen Konzert zusammen. Und natürlich ist dann auch ihr eigenes Lied mit dabei, „Eule fühlt den Beat“, in dem sie davon singt, wie wichtig Gefühle in unserem Leben sind und dass die Musik die Sprache der Gefühle ist.

Gemeinsam mit der kleinen Eule lernen die Kinder in diesem Hörspiel die verschiedensten Gefühle kennen und erleben Musik als eine wunderbare Möglichkeit, diese Gefühle auszudrücken, zu verarbeiten und zu teilen. Alle Lieder gibt es auch noch einmal auf einer separaten CD. Komplettiert wird das bunte Digipack durch ein Booklet mit allen Liedtexten und schönen Illustrationen zum Hörspiel.

Familien, die die kleine Eule ohnehin schon in ihr Herz geschlossen haben, werden sie sicher gerne bei ihrem neuen Abenteuer begleiten. Aber auch für pädagogische Fachkräfte empfiehlt sich „Eule findet den Beat mit Gefühl“ als unterstützendes Material, um das Thema Gefühle zu bearbeiten.

Unsere Eule Empfehlung

