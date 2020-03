Johannes Flöck und die Tücken des Älter-werdens

VERÖFFENTLICHUNG » 27.03.2020

Johannes Flöck stammt aus Koblenz und ist als Comedian sowie Fernsehmoderator (Quatsch Comedy Club) unterwegs. Sein Programm “Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen” erschien auf CD, DVD und als eine Art Selbsthilfe-Buch für Männer um die 40. Spätestens damit hatte er sein ureigenes Thema gefunden.

Seit 2002 tourt er schon mit seinen Soloprogrammen durch Deutschland. Schon damals ging es oft um die Tücken des Älter-werdens. Das hat sich bis heute gehalten und die aktuelle CD “Verlängerte Haltbarkeit” lässt den fast 52jährigen eine schwungvolle Auseinandersetzung mit sich selbst führen.

Wir erfahren einiges darüber, was gesunde Ernährung mit Rotwein zu tun hat und wie man als Gentleman die Haltbarkeit seiner Beziehung verlängern kann. Es geht um gesittetes Autofahren und um Schönheitsideale – also alles, womit sich der Mann in der Midlife Crisis per se beschäftigt. Äußerst schwungvoll und mit schönem Wortwitz nimmt uns Flöck mit auf eine philosophische Entdeckungsreise in unser Selbst. Das wird den männlichen Zuhörern zu denken geben und ihre weibliche Begleitung zum Schmunzeln anregen. Auch im CD Format ist das Programm jedenfalls eine humorvolle Bereicherung.

Während das ältere Programm jetzt auf CD erscheint geht Johannes Flöck mit neuen Geschichten auf Tour. Seht selbst:

