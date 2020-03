QUELLE » networking Media

Die Pretenders legen den Titeltrack ihres kommenden Albums “Hate For Sale” vor. Der Song feierte jüngst in Steve Lamacqs BBC 6 Music Show seine Premiere und kündigt das gleichnamige, für den 17. Juli geplante Albums an.

Chrissie Hynde über den Track “Hate For Sale“: “Nun, wir alle lieben Punk. Man könnte wohl sagen, dass man den Titelsong von “Hate For Sale“ als unseren Tribut an die Punkband bezeichnen könnte, die ich als die musikalischste in ihrem Genre betrachte – The Damned.”

“Hate For Sale” ist das insgesamt 11. Studioalbum der Pretenders und wurde von Stephen Street (The Smiths, Blur) produziert. Alle Songs stammen erstmals aus der gemeinsamen Feder von Chrissie Hynde und dem Gitarristen James Walbourne. “Ich wollte schon von Anfang an mit ihm schreiben, doch unsere Terminkalender haben es einfach nicht zugelassen”, so Chrissie weiter. “James ist super gefragt und hat mit Jerry Lee Lewis, Dave Gahan und The Rails aufgenommen, um nur ein paar zu nennen. Wir hatten ursprünglich geplant, auf Tour zu schreiben. Doch wie jeder, der in einer Band spielt bestätigen kann, ist das fast unmöglich. Auf Tour zu sein, ist das Paradies für jeden Prokrastinierer.”

Mit dem von Fans und Kritikern hoch gelobten 2016er Vorgänger “Alone” feierten die Pretenders acht Jahre nach dem Album “Break Up The Concrete” ihre Wiederkehr. Im Juni 2019 war die Band als Supportact von Fleetwood Mac in britischen Stadien zu erleben, darunter zwei Shows im Londoner Wembley Stadium.

Aufgrund umfangreicher Vertriebs- und Versandbeschränkungen vor dem Hintergrund der momentanen Covid-19-Pandemie musste der Veröffentlichungstermin des Albums leider auf den 17. Juli 2020 verschoben werden.

