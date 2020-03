Eric Clapton - 08.06.2021 - Düsseldorf, ISS Dome

Eric Clapton kommt 2021 erneut für drei Konzerte nach Deutschland! Dann ist der Künstler in der Münchner Olympiahalle, der Schleyerhalle in Stuttgart und am 08.06.2021 im Düsseldorfer ISS Dome live zu sehen.

Insgesamt spielt ERIC CLAPTON 15 Konzerte in neun Ländern – Tschechien, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Finnland und Russland. Bei den Shows wird CLAPTON von einer großartigen Band begleitet, bestehend aus seinen Langzeit-Kollegen Nathan East am Bass, Paul Carrack und Chris Stainton an den Keyboards, Doyle Bramhall II an der Gitarre sowie Sharon White und Katie Kissoon.

Verlegt vom 03.06.2020, bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit!