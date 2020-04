SARAH JAROSZ – neues Album “World on the Ground”

QUELLE » oktober promotion

Die dreifache GRAMMY-Gewinnerin Sarah Jarosz veröffentlicht am 5. Juni “World On The Ground “(Label/Vertrieb: Rounder Records/Universal Music), ihr erstes neues Album seit vier Jahren. Die gefühlvolle und großartige Songsammlung – produziert von John Leventhal (Rosanne Cash, Elvis Costello) und aufgenommen in seinem Heimstudio in Manhattan – folgt auf Jarosz’ letztem Album “Undercurrent” von 2016 (das mit einem Grammy als bestes Folk Album ausgezeichnet wurde).

“World On The Ground” ist eine Sammlung von realen und fiktiven Geschichten, die die Spannung und Trägheit des Kleinstadtlebens erforschen. Jarosz, die aus Wimberley, TX (2.626 Einwohner) stammt und derzeit in New York City lebt, untersucht die Sehnsucht nach der Flucht im Gegensatz zur Leichtigkeit bzw Bequemlichkeit des Bleibens an einem Ort. Das Album wird von empfindsamen Seelen, ziellosen Wanderern und Tagträumern bevölkert. Ihre Geschichten werden durch die weitläufigen, aber komplizierten Arrangements des Albums und die fesselnde Stimme und das detailreiche Songwriting von Jarosz beleuchtet. Mit dem thematischen Umfang eines Romans und einem vom klassischen texanischen Songwriting inspirierten Sound zeichnet “World On The Ground” ein Porträt, das außerhalb der Zeit existierert.

“World On the Ground” hat seinen Titel von dem Album-Highlight “Pay It No Mind”, in dem weise Worte durch den Gesang eines Vogels, der auf die Welt herabblickt, weitergegeben werden: “When the world on the ground is gonna swallow you down, sometimes you’ve got to pay it no mind.” Das “Vögelchen, das seine Flügel ausstreckt” ziert das Cover des Albums, ein Bild von Erin E. Murray, das Jarosz von ihren Eltern geschenkt bekam.

