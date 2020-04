Die GIRAFFENAFFEN sind wieder da! Volume 6 erscheint im Mai 2020

Die Giraffenaffen sind wieder da! Eines der erfolgreichsten Musikprojekte der letzten Jahre erfährt im Frühjahr endlich seine Fortsetzung. Mit dem sechsten Album der Reihe von Kinderliedern in neuem Sound geht es ab dem 20. März wieder los.

Die größten deutschen Künstlerinnen und Künstler interpretieren auch in der neuen Ausgabe wieder bekannte Kinderlieder auf ihre ganz eigene Weise und machen sie so zu Songs, die Jung und Alt begeistern. In 17 Liedern sammelt sich eine enorme Stardichte aus allen Genres, die es so nur selten auf einem Album gibt. Von Pop über Hip-Hop oder Schlager bis hin zu Punk-Rock ist für jeden was dabei – und zwar nicht nur für die kleinen Musikfans, sondern auch für Teens, Twens, Mama, Papa und alles darüber. Den Anfang macht Afrob mit der ersten Single ”Manchmal hab’ ich Wut”, die am 20.03. zum Pre Order-Start erscheint. Aber egal ob Afrob, Roland Kaiser, LEA, die Donots, Nico Santos, Versengold, Howard Carpendale oder viele weitere Stars – sie alle haben eine gemeinsame Vision: die Lieder ihrer eigenen Kindheit für klein und groß richtig cool klingen zu lassen und so gute Musik wieder mehr in den Mittelpunkt des Familienlebens zu rücken.

Auch der soziale Aspekt ist schon seit Beginn an eine wichtige Motivation für die Giraffenaffen, weshalb sie auch weiterhin “Die Arche” Kinderstiftung mit einem Teil der Einnahmen unterstützen. Das Kinder- und Jugendwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinderarmut zu bekämpfen und Kinder wieder ins Zentrum der Gesellschaft zu stellen, indem sie ihnen unter anderem Sport- und Kulturangebote ermöglichen. Dabei spielt natürlich auch die Musik eine bedeutende Rolle, was sich perfekt mit den Zielen der Giraffenaffen verbinden lässt. Kürzlich hat der Giraffenaffe sogar die Kinder in der Arche besucht und mit ihnen ein Video zu “Jetzt Alle! (Giraffenaffensong)” der Giraffenaffenband gedreht. Mit viel Spaß haben sie gezeigt, dass man gemeinsam alles schaffen kann.

Neben einer Standard-CD mit Textbooklet gibt es für „Giraffenaffen 6“ auch eine limitierte Edition mit exklusiver Giraffenaffen-Handspielpuppe. So kann der Giraffenaffe ab sofort hautnah dabei sein, wenn Kinder und Eltern seine neuesten Ohrwürmer mitsingen. “Giraffenaffen 6“ ist ab 15.05. als CD, limitierte Box & digital im Download und als Stream erhältlich und seit 20.03. vorbestellbar.

Den Anfang macht Afrob mit der ersten Single ”Manchmal hab’ ich Wut”, die am 20.03. zum Pre Order-Start erschienen ist. Aber egal ob Afrob, Roland Kaiser, LEA, die Donots, Nico Santos, Versengold, Howard Carpendale oder viele weitere Stars – sie alle haben eine gemeinsame Vision: die Lieder ihrer eigenen Kindheit für klein und groß richtig cool klingen zu lassen und so gute Musik wieder mehr in den Mittelpunkt des Familienlebens zu rücken

TRACKLISTING:

Giraffenaffenband “Und Alle! (Giraffenaffensong)” Lina Maly “Mio, mein Mio” Howard Carpendale. “Das Lied der Schlümpfe” Das Lumpenpack “Wer will fleißige Handwerker sehen” Lotte “Im Frühtau zu Berge” Nico Santos “Wenn Du richtig glücklich bist” Versengold “Ottokar hat Segelohren” Donots “Lied vom Wecken” LEA “Die Gedanken sind frei” Roland Kaiser “Guter Mond, Du gehst so stille” Wingenfelder “Lottas Krachmacherlied” Gestört Aber GeiL “Biene Maja” Afrob “Manchmal hab’ ich Wut” Marina Marx “Zeigt her Eure Füße” Gil Ofarim “Auf einem Baum ein Kuckuck saß” Max Richard Leßmann “Bratkartoffellied” Phil Siemers “Bunt sind schon die Wälder”

Unsere Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 3.04.2020 um 14:39 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API