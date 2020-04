Robbie Williams Bonn Tickets

Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Robbie Williams sein neustes Album „The Christmas Present“ veröffentlicht und mal wieder bewiesen: Er gehört immer noch zu den Besten (unser Review findet ihr hier)! Das Album ist in den UK Charts momentan auf Platz 1, so wie bereits 12 Alben von Robbie zuvor. Das macht ihn, gemeinsam mit Elvis, zum erfolgreichsten Solo-Künstler in der Geschichte der UK-Album-Charts. Der Entertainer ruht sich jedoch nicht auf seinen Erfolgen aus. Für nächstes Jahr hat Robbie ganz besondere Konzerte geplant. Neben der Residency in Las Vegas und einem Benefizkonzert in seiner Heimatstadt Stoke-on-Trent, kommt der Sänger am 31.08.2020 für ein Konzert auch nach Bonn.

„Ich freue mich, dass ich im nächsten Jahr nach Bonn kommen werde. Ich freue mich auf eine riesige Geburtstagsparty und ein großartiges Konzert für meine deutschen Fans auf der Hofgartenwiese.“, sagt Robbie Williams. Im Rahmen des 250. Jubiläumsjahres von Beethoven spielt er ein exklusives Konzert vor 25.000 Menschen in Beethovens Geburtsstadt. Neben dem spannenden Programm, das die Telekom für das Jubiläumsjahr des Komponisten Beethoven geplant hat, dürfte das wohl die Herzen aller Robbie-Fans am höchsten schlagen lassen.

Robbie Williams Bonn Tickets 2020

31.08.2020 – Bonn Hofgartenwiese

Das Konzert wurde vom 18.05. auf den 31.08.2020 verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!

