Solar Flare Records Sampler: Einblick in die Noise-Szene

Im Regelfall sind Label-Sampler berühmt-berüchtigt als krasser Par-Force-Ritt im Sinne einer Greatest-Hits-Label-Compilation oder Best-Of.

Das kleine, aber feine Label “Solar Flare Records” aus Frankreich hat sich auf Noise Rock, Metal und Hardcore Punk spezialisiert. Um an ein breiteres Publikum zu kommen, hat man sich mit dem ebenfalls französischen Label “Atypeek Music” für die digitale Distribution zusammengeschlossen und bietet hier einen Appetizer an Hardcore und Noise Nummern und Bands an, die es sich in den Jahren 2012 bis 2019 verdient haben einem breiteren Publikum vorgestellt zu werden.

Mit den Bands Pigs, Sofy Major, Pord, Watertank, Bardus, American Heritage, Fashion Week, The Great Sabatini, Carne und Stuntman wird man musikalisch im Noise und HC verwöhnt und im besten Sinne in die Hochzeit der Genres der 1980er und 1990er entführt, denn oft genug vermag man Anleihen an Sonic Youth, Black Flag, Rollins Band, Fugazi, Misfits, Pixies oder andere Genregrößen zu vernehmen.

Unsere Various Artists Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 6.04.2020 um 09:46 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API