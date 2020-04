3 South & Banana: Psychedelischer (Not)Easy-Listening aus Frankreich

An Karfreitag im stillgelegten Coronajahr 2020 erscheint ein Debütalbum von einem in Berlin lebenden, französischen Sänger, Songwriter, Multi-Instrumentalisten und Produzenten, das so gar nicht in diese Zeit und diese Umstände passt.

Der lässige, psychedelische Sound der einzelnen Songs versprüht eine Leichtigkeit wie man sie von Easy Listening Werken oder dem leichtfüßigen YeYe Pop der Nouvelle Vague kennt, dazu Einsprengsel typischer französischer Chansons. Die englischsprachigen Titel sind mit einem zuckersüßen französischen Akzent gewürzt, dass man meinen könnte, es sei so gewollt, obwohl Aurélien Bernard selbst meint, es würde sich nach einer schlechten, missverstandenen Satire anhören, anstatt nach seinem tatsächlich starken Akzent.

Auch wenn das Werk, wie schon oben erwähnt, die Leichtigkeit von Easy Listening versprüht muss man die Nuancen, Wendungen und die musikalischen Feinheiten genießen, bestaunen und ihnen großen Respekt erweisen.

Unsere 3 South & Banana Empfehlung

