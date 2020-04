Angelo Kelly & Family präsentieren das Video zur Single “Stay With Me”

Es gibt Zeiten, in denen ausgelassen gefeiert werden darf. Und es gibt Zeiten, in denen man zusammenstehen und füreinander da sein muss. Schon in frühen Jahren hat Angelo Kelly gelernt, wie wichtig Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn sind. Eine Form von positiver Kraft, die er nun mit seiner Familie an alle Fans weitergeben möchte: Mit „Stay With Me“ veröffentlichen Angelo Kelly & Family die erste Single aus ihrem am 22. Mai folgenden Album „Coming Home“– eine tief berührende Ballade davon, auch an dunklen Tagen niemals die Hoffnung zu verlieren!

Nach drei intensiven und enorm erfolgreichen Jahren mit The Kelly Family ist Angelo nun wieder Zuhause bei seiner eigenen Familie. Ein Umstand, den der Musiker nun auf ganz besondere Weise würdigt: Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach Veröffentlichung des Top 2-Albums „Irish Heart“ erscheint am 22. Mai mit „Coming Home“ das brandneue Studioalbum von Angelo Kelly & Family.

„Coming Home“ ist ein echtes Familien-Album, das die Band von einer deutlich gereiften und gewachsenen Seite zeigt. Wie schon beim Vorgänger haben sich auch Angelos Kinder und seine Frau Kira mit ihren Kompositionen wieder stark eingebracht und demonstrieren heute eindrucksvoll, welches enorme Talent in dieser Familie steckt.

So auch auf der brandneuen Vorabsingle aus der Feder von Angelos Frau Kira, die hier auch am Mikrophon zu hören ist. „Stay With Me“ ist ein direkter Dialog mit Gott. Ein Song der tröstet und der Zuversicht gibt. „Auch wir als Familie versuchen, in diesen beunruhigenden Zeiten stark zu bleiben“, so Angelo über das zu Herzen gehende Stück. „Kira hat dieses wundervolle Lied geschrieben, das eine Art Gebet darstellt. Wir merken deutlich, wieviel Kraft es uns gibt, gemeinsam als Familie zu beten und zu singen. Und wir hoffen, dass unser Song viele Menschen berühren und ihnen Hoffnung schenken wird.“

Mit ihrem kommenden Longplayer legen Angelo Kelly & Familie den Nachfolger ihres im Mai 2018 veröffentlichten Top 2-Albums „Irish Heart“ vor, das sich nach Release insgesamt 33 Wochen in den Hitlisten hielt. Das Album wurde mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet, außerdem wurde die Band 2019 mit der „Goldenen Henne“, dem beliebtesten Publikumspreis im Bereich „Musik“ ausgezeichnet.

Und auch, was die Livekonzerte der Formation angeht, so werden die Hallen von Jahr zu Jahr größer. Erstmals ist Angelo in diesem Jahr in zahlreichen Arenen zu Gast, in denen er bereits mit The Kelly Family aufgetreten ist – heute jedoch zum aller ersten Mal als Angelo Kelly & Family! Nach ihrer letzten, restlos ausverkauften Tournee sind Angelo Kelly & Family ab Ende November wieder unterwegs auf großer „Irish Christmas“-Herbst/ Winter-Tour durch deutsche Hallen. Die Konzertreise beginnt am 24.11. in Neubrandenburg und endet am 23.12. mit einem großen Tourfinale in der Dortmunder Westfalenhalle, bei dem auch Angelo Kellys Geburtstag gemeinsam mit verschiedenen Special Guests gebührend gefeiert wird.

Unsere Angelo Kelly & Family Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 11.04.2020 um 06:11 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API