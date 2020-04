QUELLE » MCS Marketing & Communication Services

ARTIST » Fury In The Slaughterhouse

MCS Marketing & Communication Services

Fury in the Slaughterhouse zählen zu den einflussreichsten deutschen Rock-Bands. Ihre Hits „Time To Wonder“, „Won’t Forget These Days“, „Radio Orchid“ u.v.m. gehören zu den Klassikern der 90er und 00’er-Jahre. Fury verkauften über 4 Millionen Alben, waren international erfolgreich und spielten weltweit über 1.000 Konzerte. Mit ihrem neuen, hoffnungsfrohen Gute Laune-Song „We believe in sometimes“ (Release: 10.04.2020) möchten sie eine ganz klare Botschaft versenden: Bleibt positiv! Denn neben Solidarität ist positives Denken das Wichtigste in Zeiten wie diesen. Kai Wingenfelder, Frontmann der Band, sagt daher auch: „Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten!“

Hier ist für euch das Video zur Single „We believe in sometimes“:

Die 6-köpfige Band aus Hannover möchte selbst auch einen Beitrag leisten und die Erlöse ihrer neuen Single an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ spenden – um diejenigen zu unterstützen, die es am nötigsten brauchen, um überall in der Welt zu helfen: Den ÄrztInnen und KrankenpflegerInnen auf der ganzen Welt, die täglich ihr Leben für die Gesundheit der Anderen riskieren.

Und auch die Fans der Hannoveraner Band können sich freuen: Im Sommer sind Fury in the Slaughterhouse auf großer Open Air Tour in Deutschland unterwegs und werden hierbei auch zum ersten Mal ihren neuen Song live präsentieren.

Termine:

12.06.2020 – Wiesbaden, Brita Arena

13.06.2020 – Mönchengladbach, Sparkassenpark

10.07.2020 – Hamburg, Open Air am Volkspark

17.07.2020 – Trier, Amphitheater

18.07.2020 – Trier, Amphitheater (Sold Out!)

24.07.2020 – Berlin, Schloss Oranienburg

25.07.2020 – Leipzig, Parkbühne

07.08.2020 – Bad Oyenhausen, Parklichter Open Air

08.08.2020 – Creuzburg, Burg Creuzburg (Sold Out!)

14.08.2020 – Regensburg, Schloss Pürkelgut

15.08.2020 – Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

29.08.2020 – Hemer, Sauerlandpark

04.09.2020 – Leinefelde, Burg Scharfenstein

Unsere Fury In The Slaughterhouse Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 14.02.2020 um 07:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API