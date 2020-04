Costin Chioreanu & Sofia Sarri: VR als Live-Ersatz in Corona-Zeiten

Als das diesjährige Inferno Festival aufgrund der aktuellen Corona -Viruskrise abgesagt wurde, wurde auch die mit Spannung erwartete geführte Virtual Reality-Tour “Midnight Cemetery” abgesagt. Die Ausstellung hätte die gesamte Geschichte des Albums “Afterlife Romance” von Chioreanu und Sofia Sarri umfasst und den Fans ermöglicht, in die Welt der Kunst von Costin Chioreanu einzutreten und zwischen und durch Elemente seiner Kunstwerke zu gehen und auf einigen Ebenen mit ihnen zu interagieren.

Nachdem Dark Essence Records und Fruits of Venus Productions gesehen haben, wie die Absage aller Live-Shows und die erzwungene Isolation die Moral der Musikfans überall beeinflusst haben, haben sie sich zusammengeschlossen, um den Fans etwas zu bieten, auf das sie sich freuen können, indem sie allen das ” Midnight Cemetery als kostenlose Virtual Reality Tour zum Download” -Erlebnis bieten.

Der von Adrian Tabacaru und Costin Chioreanu produzierte “Midnight Cemetery” kann mit einem speziellen VR-Headset oder als eigenständiges PC-Spiel erkundet werden. Wie Dark Essence erklärt:

In diesen dunklen Zeiten für die Menschheit starten Fruits of Venus Productions und Dark Essence Records eine Kampagne, um eine Kombination aus Kunst, Musik und Technologie zu verbreiten. Dabei werden einige alternative Werkzeuge und ein neuer Ansatz verwendet, um eine Premiere in der Geschichte des Metal zu landen.