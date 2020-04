MEANWHILE PROJECT LTD.: ganz relaxter Singer/Songwriter-Indie-Rock

VERÖFFENTLICHUNG » 17.04.2020

Am 17. April erscheint beim Label “Kapitän Platte” das Album “Marseille” des Kölner Indie-Singer/Songwriter-Duos “Meanwhile Project Ltd.” und es passt so verdammt gut in diese surreale Zeit. Es versprüht einen relaxten, unaufgeregten Charme und trotzdem kommen in den etwas aufwühlenderen Postrock-Passagen die unangenehmen Gefühle hoch. Man möge mir jetzt vorhalten, dass das Album doch bereits lange vor der ganzen Apokalypse entstanden sei und trotzdem trifft es den Nerv des Jetzt und Hier.

Vieles erinnert an Songs von Tom Waits, auch wenn die Stimme meilenweit davon entfernt liegt und dann schauen Element of Crime um die Ecke und werden im nächsten Moment von den kleinen Brüdern der Kings Of Leon zur Seite geschoben. Und es passt alles, hört sich nicht verkrampft arrangiert an, sondern nach ganz gechillten Schüssen aus der Hüfte.

Und wenn die Zeit der Konzerte wieder beginnt, dann besucht eine Show. Die Jungs haben es verdient.

