NEVARIA: Symphonic-Metal-Debüt

VERÖFFENTLICHUNG » 25.10.2019

BEWERTUNG » 5 / 9

ARTIST » Nevaria

LABEL » Dr. Music Records

25.10.20195 / 9

Die Symphonic Metal Newcomer “Nevaria” aus der Wagner-Stadt Bayreuth haben im Oktober letzten Jahres ihre Debüt-Scheibe “Finally Free” vorgestellt.

Die Ex Dawn Of Destiny Sängerin Tanja Schneider steht stimmlich in erster Reihe und grenzt sich kaum von den Platzhirschen Nightwish und Within Temptation ab. Ohne die studiotechnischen Chor- und Satzgesänge von Tanja Schneider wäre es ein fades Werk, zumal kaum Abwechslung in der Gesangslinie vorhanden ist. Growls oder Screams ihrer männlichen Bandkollegen stünden dem Werk gut zu Gesicht. Auch instrumental spielt man hier auf einer immer wieder gleich klingenden Klaviatur.

Die einzigen Ausnahmen und Ausreißer aus der Setlist sind hier “Raise Your Fist”, das mit Tempo nach Vorne geht und “Black & White” mit seinen Folk-Anleihen.

Unsere Nevaria Empfehlung

