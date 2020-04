QUELLE » Universal Music

Am 19.04. solltet ihr euch euren Laptop, Tablet oder das Handy schnappen und es euch gemütlich machen – denn um 2 Uhr nachts könnt ihr Eddie Vedder live erleben.

Zur Ehrung der Beschäftigten im Gesundheitswesen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie wurde von der WHO & Global Citizen die Reihe #TogetherAtHome ins Leben gerufen. Bei diesem Charity Fundraiser Special, moderiert von Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon, treten zahlreiche hochkarätige Gäste auf, darunter Eddie Vedder. Angekündigt hat Eddie Vedder es bereits auf dem Pearl Jam Instagram Kanal: „Tune in on April 18 at 5pm PT to watch the performance. Link in stories.“ – was bei uns 2 Uhr nachts sein wird.

DAS KOMPLETTE LINE-UP DES LIVE-STREAMS:

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Stevie Wonder u.v.m.

Hier geht’s zum Live-Stream von “One World: Together At Home”.

Eddie Vedder’s Stammband Pearl Jam haben ihre für den Sommer angekündigte Europa-Tour wegen der Corona-Pandemie inzwischen auf das nächste Jahr verschoben. Sobald neue Termine feststehen werden wir euch darüber informieren.

