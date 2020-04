VERÖFFENTLICHUNG » 17.04.2020

Ob die kanadische Musikerin Celeigh Cardinal bei der Produktion ihres aktuellen Albums wohl geahnt hatte, dass sie mit dessen Titel und Cover die derzeitige Situation von Künstlern weltweit so genau trifft? Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem passen ihre „Stories From a Downtown Apartment“ wunderbar in diese Zeit, in der Konzerte nur noch per Livestream aus dem eigenen Wohnzimmer möglich sind. Abgesehen davon liefert die indigene Songwriterin, die mit ihrem Debüt „Everything and Nothing at All“ vor drei Jahren bereits für Aufsehen sorgte, hier erneut eine tolle Sammlung gefühlvoller Songs.

Celeigh Cardinal bewegt sich musikalisch gekonnt zwischen Folk, Blues und Jazz und zieht mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme die Zuhörer in ihren Bann. In ihren Songs erzählt sie von Liebe, aber auch den damit verbunden Schmerzen, von Sehnsucht, Verlust und Loslassen.

Eröffnet wird das Album vom kraftvollen und souligen „The Devil Is a Blue-Eyed Man“, gefolgt vom atmosphärischen und leicht melancholischen „Song by The Supermoon“. Von tiefen und leidvollen Gefühlen zeugen die Balldade „I Don´t Want To Know You Anymore“ und das etwas rhythmischere „Do you Know“.

Eine ganz eigene Stimmung verbreitet das Intro von „There Are Some Things We Will Never Do“ mit seinen sanften Akkordeonklängen. Von Strophe zu Strophe kommen immer mehr Instrumente dazu und der Song steigert sich zu einem optimistischen Bekenntnis zu einer Beziehung, die trotz einiger Unzulänglichkeiten funktioniert. Mit „Tumbleweed“ taucht die Sängerin dann wieder tief in die Melancholie ein, bevor das Album mit dem ganz einfachen und rein akustisch begleiteten „Loving is Letting Go“ einen wunderschönen Abschluss findet.

Die eigentlich für Mai und Juni diesen Jahres geplante Tour durch Deutschland, Frankreich und die Niederlande wird so wohl leider nicht stattfinden können. Ein Grund mehr für Fans der charismatischen Songwriterin, sich die überzeugenden „Stories From a Downtown Apartment“ zuzulegen und sich Celeigh Cardinal damit zumindest ins eigene Wohnzimmer zu holen!

