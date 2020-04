Iggy Pop: “The Bowie Years” erscheint am 29.05. als 7 CD-Box

QUELLE » Promoteam Schmitt & Rauch

Die 7-CD-Box „The Bowie Years”, die Iggy Pops Alben aus der Berlin-Ära enthält, erscheint am 29. Mai via Universal Music Catalogue (UMC). Das Box-Set enthält neu remasterte Versionen von „The Idiot“ und „Lust For Life“, das Live-Album „TV Eye“, drei weitere Konzerte und seltene Outtakes, alternative Mixe sowie ein 40-seitiges Buch. „Lust For Life” und „The Idiot” werden am selben Tag auch als eigenständige 2CD-Deluxe-Editionen mit Bonus-Live-CDs veröffentlicht. Das Box-Set und die Alben bieten einen faszinierenden Einblick in die einzigartige kreative Phase, die die legendäre Berlin-Ära des Post-Punk definierte.

Iggy Pops „The Idiot” und „Lust For Life” sind nach wie vor zwei einflussreiche Alben, deren Sound und die dahinter stehende Einstellung bis heute neue Künstlergenerationen prägen und inspirieren. Beide Alben beeinflussten zudem Künstler und Bands wie Joy Division , Queens Of The Stone Age, IDLES, Fontaines DC, R.E.M., Depeche Mode, N.I.N. oder zum Beispiel Nick Cave.

Parallel zur Ankündigung der neuen Editionen erscheint ein Alternativ-Mix von „China Girl“ als erster Vorgeschmack auf die Box. Link: https://open.spotify.com/track/0ELTosd4SRO6NvdrPczZkt?si=2sZRzIz_TdG7zb1ppkQg3A Ursprünglich als zweite Single von „The Idiot“ im Mai 1977 veröffentlicht, bescherte Iggys vertonte Schwärmerei, die wiederholt als Hymne auf den Hedonismus oder auch auf seine frühere Band The Stooges interpretiert wurde, schließlich auch David Bowie einen Hit: 1983 nahm Co-Songwriter Bowie eine weitere Version davon für sein von Nile Rodgers produziertes Album „Let’s Dance“ auf.

Nach dem Ende von Iggy Pops bahnbrechender Proto-Punk-Band The Stooges und gemeinsamen Reisen zogen Iggy Pop und David Bowie 1977 nach West-Berlin, um mit der Arbeit an Iggys erstem Soloalbum zu beginnen. Inspiriert von der Umgebung der Ära des Kalten Krieges und benannt nach einem Roman des russischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski, entfernte sich Iggy mit „The Idiot” vom Gitarren lastigen Heavy-Punk der Stooges (dem allgegenwärtigen Sound der Ära) und brachte elektronische Texturen und grüblerische Dunkelheit in seine Musik. Das Album avancierte zu einem kommerziellen Erfolg mit Songs wie „China Girl”, „Nightclubbing”, „Funtime” oder „Sister Midnight”.

Wenige Wochen nach Abschluss der begleitenden Tournee zur Promotion von „The Idiot” kehrten Bowie und Pop zurück ins Studio, um Iggys zweites Soloalbum „Lust For Life” aufzunehmen. Diesmal stand wieder mehr das Rock ´n´ Roll-Feeling im Vordergrund mit zwei von Iggy Pops größten Hits: dem Titelsong „Lust For Life“ und die Hymne „The Passenger”.

Neben diesen beiden Alben befindet sich in der Box eine neu remasterte Version des Live-Albums „TV Eye”, das während der Tournee 1977 in Cleveland, Chicago und Kansas City mit David Bowie an den Keyboards aufgenommen wurde. Außerdem gibt es drei CDs mit Live-Aufnahmen vom März 1977, die zum ersten Mal offiziell veröffentlicht werden: „Live at The Rainbow Theatre, London“, „Live at The Agora, Cleveland“ und „Live at Mantra Studio, Chicago“. Eine weitere CD bietet Demoaufnahmen und Raritäten. Das Set enthält auch ein 40-seitiges Booklet mit Beiträgen der Musiker, die an den Alben mitarbeiteten, und berühmten Fans, die über den Einfluss diskutieren, den die Alben auf sie ausgeübt haben. – Ein limitiertes Poster ist zudem online bei udiscover.com erhältlich.

Titellisten:

7CD-BOX

DISC ONE (The Idiot)

Sister Midnight Nightclubbing Funtime Baby China Girl Dum Dum Boys Tiny Girls Mass Production

DISC TWO (Lust For Life)

Lust for Life Sixteen Some Weird Sin The Passenger Tonight Success Turn Blue Neighbourhood Threat Fall in Love with Me

DISC THREE (TV Eye Live)

T.V. Eye Funtime Sixteen I Got A Right Lust for Life Dirt Nightclubbing I Wanna Be Your Dog

DISC FOUR (Demo’s and Rarities)

Sister Midnight – Mono Single Edit Sister Midnight – Single Edit China Girl – Single Edit Dum Dum Boys – Alt Mix Baby – Alt Mix China Girl – Alt Mix Tiny Girls – Alt Mix I Got A Right – Single Lust for Life – Edit Interview with Iggy about Recording the Idiot

DISC FIVE (Rainbow Theatre – Finsbury Park, London 07/03/1977)

Raw Power TV Eye Dirt 1969 Turn Blue Funtime Gimme Danger No Fun Sister Midnight I Need Somebody Search and Destroy I Wanna Be Your Dog Tonight Some Weird Sin China Girl

DISC SIX (Agora Cleverland 21/03/1977)

Raw Power TV Eye Dirt 1969 Turn Blue Funtime Gimme Danger No Fun Sister Midnight I Need Somebody Search and Destroy I Wanna Be Your Dog China Girl

DISC SEVEN (Mantra Studios, Chicago 28/03/1977)

Raw Power TV Eye Dirt Turn Blue Funtime Gimme Danger No Fun Sister Midnight I Need Somebody Search and Destroy I Wanna Be Your Dog China Girl

The Idiot – 2CD Deluxe

DISC ONE (The Idiot)

Sister Midnight Nightclubbing Funtime Baby China Girl Dum Dum Boys Tiny Girls Mass Production

DISC TWO (Rainbow Theatre – Finsbury Park, London 07/03/1977)

Raw Power TV Eye Dirt 1969 Turn Blue Funtime Gimme Danger No Fun Sister Midnight I Need Somebody Search and Destroy I Wanna Be Your Dog Tonight Some Weird Sin China Girl

Lust For Life – 2CD Deluxe

DISC ONE (Lust for Life)

Lust for Life Sixteen Some Weird Sin The Passenger Tonight Success Turn Blue Neighbourhood Threat Fall in Love with Me

DISC TWO (TV Eyre Live)

T.V. Eye Funtime Sixteen I Got A Right Lust for Life Dirt Nightclubbing I Wanna Be Your Dog

