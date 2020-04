QUELLE » Promoteam Schmitt & Rauch

ARTIST » Clannad

LABEL » BMG, Warner Music

Promoteam Schmitt & Rauch

Am 13. März 2020 veröffentlichte BMG von der irischen Band Clannad die Karriere-umspannende Anthologie „In A Lifetime“. Die von den Bandmitgliedern zusammengestellte Kollektion zum 50. Bandjubiläum erschien in verschiedenen Formaten als 2 CD-Set mit 38 Titeln, 2CD Media Book, Doppel-LP, als opulente Deluxe-Box und als D2C-Box (Direct To Consumer – Direktvertrieb). Diese D2C-Box beinhaltete auch das Album „Rarities“.

Viele Fans fragten seither nach einer Einzelveröffentlichung von „Rarities“. BMG ermöglicht nun diesen Wunsch der Fans mit der Veröffentlichung des Digital Audio Albums „Rarities“ am 16. September. Bereits am 22.04. erscheint bei Spotify und I-Tunes vorab der Song „Gaothbearra” (Live from The Royal Albert Hall) als Multitrack-Single mit den weiteren Liedern: “The Hunter”, “Now Is Here” und “Dhéanainn Súgradh”. In der Folge wird im drei Wochen-Rhythmus jeweils ein weiterer Song digital veröffentlicht, ehe am 16. September das komplette Album mit 16 Titeln auf allen digitalen Kanälen als Stream und Download verfügbar ist.

Clannad wurden 1970 von den Geschwistern Mora, Ciáran und Pól Brennan und ihren Onkeln Noel und Pádraig Duggan (2016 gestorben) gegründet. Kurze Zeit später kam Enya Brennan hinzu, die später eine erfolgreiche Solokarriere startete. Die mehrfach ausgezeichnete Band hat viel dazu beigetragen, irische Musik und irische Sprache einem weltweiten Publikum näher zu bringen. Durch die Verschmelzung von Elementen traditioneller irischer Musik mit Folk, New Age und Rock kreierten sie einen wunderschönen, einzigartigen ätherischen Sound, der eindringliche Melodien und faszinierende Stimmen kombinierte.

Titelliste: Clannad: „Rarities“

World of Difference (2003 – Remaster) An Gleann (Cantoma Mix) Crói Cróga (Cantoma Mix) Rí Na Cruinne (Lazyboy Mix) I Will Find You (Afterlife Mix) Vellum (Radio Edit) Skellig (Edit) White Fool (7″ Version) Something to Believe In (7″ Version) Forces of Nature (From Warriors of Virtue) Do Na Dlo Sv (From Last of the Mohicans) Gaothbearra (Live from The Royal Albert Hall) The Hunter (2003 – Remaster) Now is here (2003 – Remaster) Dhéanainn Súgradh Christmas Angels

