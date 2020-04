Tim Tiebel & Die Tiere der Einsamkeit veröffentlichen neues Video

Die Folkband rund um Tim Tiebel hat ein neues Video zu “Stadt Der Steine” veröffentlicht. Der Song stammt aus dem kommenden Album “Die Party ist so ziemlich vorüber”, das am 24.4. erscheint.

Tim Tiebel kommentiert: “So ihr Stubenhocker. Hier ist es endlich, das hochoffizielle Video zu ‘Stadt der Steine’. An dieser Stelle noch mal ein ganz großes Dankeschön an alle beim Kulturbüro Elisabeth, die uns die wunderschöne St. Elisabeth Kirche zur Verfügung gestellt haben, und an Marco Baré von der Trust ART Filmproduktion, der hier quasi für lau ganze Arbeit geleistet hat. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Danke, danke, danke! Viel Spaß beim gucken und bleibt gesund!”

Tim Tiebel & Die Tiere der Einsamkeit spielen ein altes Lied. Eines, das man schon irgendwo einmal gehört hat. Etwas flüstert unter dem Parkett, und jemand hat noch Schnaps gefunden. Warme, weiße Beta-Männer mit Folk-Gitarren und rasenden Säugetierherzen.

Und eben dachte man schon, man hätte das alles jetzt durchschaut, die Dylan-Harp, das Springsteen-Pathos, da kommt Hans Albers mit Hipsterbart um die Ecke und singt so herzzerreißend vom Ende einer Liebe, dass man sich am liebsten an der darüber gezuckerten Geige erhängen möchte. Wenn da nicht im nächsten Augenblick dieses Schlagzeug wie der Ochs durchs Schtetl stampfen würde, Takt für Takt ein drohendes Unheil herauf beschwörend. Klezmer? Vielleicht.

Jedenfalls könnte man direkt dazu tanzen, wenn auch mit hängendem Kopf. Die letzte Tram rasselt vorüber. Der Mond hängt schief über den Dächern. Jemand schmiert “Indie´s not dead” an eine Klowand. Tim Tiebel & Die Tiere der Einsamkeit spielen den Blues der Privilegierten.