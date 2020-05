QUELLE » networking Media

Gerade erschien der brandneue Videoclip zur aktuellen Pretenders-Single “The Buzz“, mit dem die britische Kult-Formation den nächsten Vorab-Track aus ihrem nächsten Album auskoppelt. Der Longplayer “Hate For Sale” folgt am 17. Juli via BMG.

Der Clip wurde komplett in der momentanen Lockdown-Situation produziert und entstand unter der Regie des langjährigen Band-Vertrauten John Minton, der durch seine Arbeit mit u.a. Noel Gallagher, Portishead und Savages bekannt ist. Der Clip ist hier zu sehen:

“Hate For Sale” ist das insgesamt 11. Studioalbum der Pretenders und wurde von Stephen Street (The Smiths, Blur) produziert. Es ist das allererste Album, das die Formation in ihrem mittlerweile seit vielen Jahren bewährten Tour-Line-Up eingespielt hat. Alle Songs stammen erstmals aus der gemeinsamen Feder von Chrissie Hynde und dem Gitarristen James Walbourne. Mit dem von Fans und Kritikern hoch gelobten 2016er Vorgänger “Alone“ feierten die Pretenders acht Jahre nach dem Album “Break Up The Concrete“ ihre Wiederkehr. Im Juni 2019 war die Band als Supportact von Fleetwood Mac in britischen Stadien zu erleben, darunter zwei Shows im Londoner Wembley Stadium.

