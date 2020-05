THE DHAZE: Düsteres Doom-Stoner-Psych-Zeichen aus Italien

VERÖFFENTLICHUNG » 13.03.2020

THE DHAZE sind ein Power-Trio aus Neapel, das 2017 von Simone Pennucci (Gesang / Gitarre), Vincenzo La Tegola (Bass / Gesang) und Lorenzo Manna (Schlagzeug) gegründet wurde. Die Band spielt eine Melange aus psychedelischem Rock, der zunächst von der Musik der 70er Jahre, Stoner Rock, Doom Metal und energetischen Klängen beeinflusst wird, aber auch von anderen musikalischen Kontexten wie Grunge oder Alternative Rock inspiriert ist. Unter den Bandeinflüssen finden sich Color Haze, All Them Witches, Kyuss, Tea Party, Tool, Pink Floyd, Black Sabbath, Dead Meadow und viele andere.

Die Texte sind von der dunklen Seite der menschlichen Natur inspiriert und gehen in Richtung des psychologischen Abgrunds der Wahrnehmungen, der Neurose und der tiefsten Ängste, die in jedem von uns schlummern. Hier passt die Stimme der Saiten-Darsteller perfekt: düster, klagend und doch kräftig und nach (Er-)Lösungen schreiend. So manche Alben sieht man in diesen schwierigen Zeiten und dem derzeitigen Kontext etwas anders. So sehr dieses Album bereits ohne den Kontext die Seele berührt, umso mehr berühren die Songs, wenn man sich die Situation in Italien während dieser Pandemie vor Augen führt.

