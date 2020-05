THE BLOODY MALLARD: Ein treibender Psych-Post-Rock-Trip

VERÖFFENTLICHUNG » 08.05.2020

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » The Bloody Mallard

LABEL » Onslaught Records

08.05.20208 / 9

Der 8. Mai gilt als Tag der Befreiung. Eine befreiende, berauschende Wirkung hat auch das Debüt-Album “Realm” von The Bloody Mallard. Es wirkt wie aus der Zeit gefallen mit seinen Reminiszenzen an die psychedelischen Pink Floyd mit repetitiven Bassläufen à la “Set The Controls […]” und treibendem Heavy-Psych-Sound wie von den Hawkwinds.

Einen frischen Wind bekommt die kosmische Suppe durch modernen Post-Rock mit seinen zuspitzenden Arrangements. Am Sound der Ideen und des Albums tüftelte Jarred Hearman (Katy B, Wretch 32, Mammal, John Butler Trio, The Prodigy, Slipknot) als Produzent. Trotz des Corona-Lockdowns plant die Band Shows und untersucht andere Möglichkeiten, wie sie den Hörern das Live-Erlebnis bieten kann. Sie glauben leidenschaftlich, dass diese Songs es wert sind, live erlebt zu werden. Sie wurden gerade Lineup des HRH Prog XI in Leeds 2021 angekündigt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unsere The Bloody Mallard Empfehlung (Amazon-Affiliate)

Letzte Aktualisierung am 6.05.2020 um 21:06 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API