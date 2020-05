HORISONT: Aus der Zeit gefallen und doch so modern

VERÖFFENTLICHUNG » 15.05.2020

Ich gebe zu, dass ich bis zur Promo-Mail noch nichts von dieser schwedischen Band gehört habe, obwohl sie bereits seit 2006 besteht und hier bereits ihr sechstes Album veröffentlichen. Das Label “Century Media Records” und die Covergestaltung versprachen mir Heavy Metal oder noch Härteres.

Play – und dann hieß es Staunen – was da aus den Boxen kam, war feinster Retro- / Vintagerock, so dass man meinen konnte, hier tönt eine All-Star-Band, die sich aus Mitgliedern von E.L.O., Supertramp, ABBA, Toto und Foreigner zusammensetzt. Der Opener “Revolution” könnte eine 1:1-Nummer von Jeff Lynne’s E.L.O. und die restlichen Nummern sind allesamt Stadionhymnen, die das Publikum in den glorreichen 1970’s ausflippen ließen.

Dieses Album ist eine wahre Überraschung. Es ist musikalisch aus der Zeit gefallen und klingt trotzdem so herrlich modern und erfrischend. In Anleihen kann man auch ein bisschen Retro-Prog à la Spock’s Beard vernehmen. Hier zeigt sich wieder einmal, was Schweden ein feines Händchen für tollen Melodien und Kompositionen haben.

