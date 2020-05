SEI STILL: Bloss nicht!

Diese Woche ist ein Pionier elektronischer Musik von uns gegangen: Florian Schneider-Esleben, Mitbegründer der Elektronik- und Krautrocklegenden Kraftwerk.

Welch enormen Einfluss die frühen Werke Kraftwerks auf heutige Künstler haben und dass diese Musik noch weiterlebt, kann man am Debüt-Album der Band Sei Still erleben. Die Musik der Band atmet den musikalischen Geist der 1960er und 1970er Westdeutschlands mit Bandnamen wie Kraftwerk, Can, NEU!, Harmonia und dann später auch mit Solowerken von Michael Rother. Man möchte meinen hier seien die Künstler jener Zeit vereint. Sei Still sind jedoch eine Band aus Mexiko, die sich in ihrem Land einen erträglichen Ruf erspielt haben und bereits mit Größen wie Kikagaku Moyo, Holy Wave oder Stereolab auf der Bühne gestanden haben.

Der repetitive Stil mit ausladenden, bunten Keyboardflächen, entrückten, hallverzerrten Stimmen nehmen den Hörer mit auf einen phantastischen Trip, denen die zeitgenössischen Größen von Sounds Of New Soma immer schöne Songtitel verpassen und an bewusstseinserweiternde Substanzen erinnern.

Für die Veröffentlichung ihres Debütalbums gelang ihnen die Vertragsunterzeichnung beim Londoner Label Fuzz Club.

