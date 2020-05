QUELLE » another dimension

ARTIST » Within Temptation

LABEL » Within Temptation Entertainment BV

another dimension

In den letzten Jahren steigerte sich die überaus erfolgreiche Karriere von Within Temptation kreativ und tourmässig enorm. “In der Musikbranche und in der Welt um uns herum sehen wir täglich so viele Dinge, die im steten Wandel sind und uns inspirieren. Wir waren schon immer eine Band die den Wandel begrüßt und umarmt und dieser neue Track zeigt dies mehr denn je. Musikalisch wie textlich. Für viele wird der Song aber auch ein Schocker sein’, sagt Sängerin Sharon den Adel.

“Entertain You” ist ein schneller Nachfolger des siebten Studioalbums der Band”RESIST” – ein Album das alle Erwartungen übertraf. “RESIST”, das am 01.02.19 erschien, chartete in vielen Ländern Top 10 und enterte in den offiziellen deutschen Albumcharts zum ersten mal Platz #1. Und jetzt, nur knapp ein Jahr später, ist der erste neue Song schon fertig und bereit verbreitet zu werden.

“Entertain You” wurde am 8. Mai veröffentlicht, eine Woche nachdem die letzte Show der zunächst geplanten Worlds Collide Tour gespielt worden wäre. Die Co-Headliner Tour zusammen mit der amerikanischen Rockband Evanescence war zuerst für den April 20 geplant, musste aber durch den Ausbruch der COVID-19 Pandemie geschoben werden. Die Worlds Collide Tour, für die schon eine beeindruckende Anzahl von über 150.000 Tickets in 8 Ländern verkauft wurde, soll nun im September 20 in Hallen wie der O2 Arena in London, der AccorHotels Arena in Paris, dem Velodrom in Berlin und dem Palais 12 in Brüssel steigen. Und was können die Fans von dieser Tour erwarten? “Einen spektakulären Event, nichts was es bisher schon gab”, sagt Sharon den Adel. “Man kennt uns für unsere innovativen, kreativen, manchmal over-the-top Bühnendesigns und Special Effects, aber diese Tour wird nochmal einen drauf setzen. Nichts was man bisher von uns kennt!”

WITHIN TEMPTATION // Worlds Collide Tour 2020

17.09. Hamburg, Barclaycard Arena

18.09. Leipzig, Leipzig Arena

21.09. Berlin, Velodrom

22.09. München, Zenith

24.09. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

25.09. LU- Esch-Sur-Alzette, Rockhal

27.09. CH- Zürich, @ Hallenstadion

Unsere Within Temptation Empfehlung (Amazon-Affiliate)

Letzte Aktualisierung am 11.05.2020 um 17:43 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API